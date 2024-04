NO PÁREO

Veja quem são os três brasileiros que concorrem ao Hall da Fama do vôlei

Parte do processo é feito por meio de votação popular, aberta até o dia 14 de abril

Estadão

Publicado em 3 de abril de 2024 às 14:06

José Roberto Guimarães está indicado na categoria de técnico Crédito: FIVB/Divulgação

O Brasil poder ter novos representantes no Hall da Fama do vôlei. Três nomes concorrem em 2024. Parte do processo é feito por meio de votação popular, até 14 de abril, aberta e gratuita no site volleyhall.org.

As ex-jogadoras Adriana Samuel e Ana Paula Henkel estão na categoria "vôlei de praia". Cada uma tem uma candidatura única, diferente das brasileiras Shelda e Adriana Behar, que já estão no Hall da Fama, mas como uma dupla, por atuarem juntas. Adriana e Ana Paula concorrem com a norte-americana Elaine Youngs, bronze nos Jogos Mundiais de Marselha em 1999 e nos Jogos Olímpicos de Atenas-2004.

Na categoria "técnico", está indicado José Roberto Guimarães, ex-jogador e com passagens como treinador pela seleção masculina, pela qual conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona-1992. No comando da seleção feminina, da qual é o técnico atualmente, ele também subiu ao lugar mais alto do pódio nos Jogos de Pequim-2008 e Londres-2012, além da prata em Tóquio, em 2021. Os adversários do treinador são o norueguês Kare Mol, o polonês Aleksander Skiba e o cubano Gilberto Herrera

A brasileira Adriana Samuel foi campeã dos Jogos Mundiais de Haia em 1993. Ela também conquistou prata e bronze nas Olimpíadas de Atlanta-1996 e Sydney-2000, respectivamente. Atualmente, Adriana atua como gestora no Time Petrobras, que patrocina 45 atletas, entre os quais estão Isaquias Queiroz, Arthur Nory e Daniel Dias, por exemplo. Ela também coordena os projetos sociais Sem Barreiras e Escola de Vôlei Adriana Samuel, que integram crianças por meio do esporte no Rio, além do Gaming Parque, que oferece aulas gratuitas de livestream, jogos mobiles e cursos complementares.

Ana Paula Henkel foi tricampeã do Grand Prix de vôlei, participando do time que conquistou o ouro nas edições de 1994, 1996 e 1998. Ela também foi medalhista olímpica em Atlanta-1996, conquistando o bronze. Ana Paula também conquistou a prata na Copa do Mundo em 1995 e no Mundial de 1994. Atualmente, a ex-atleta é colunista na Revista Oeste e comentarista na rádio Jovem Pan.

COMO FUNCIONA A ELEIÇÃO PARA O HALL DA FAMA DO VÔLEI?

Na primeira etapa, torcedores podem votar em quantos candidatos quiserem. Os seis candidatos com mais votos receberão um a mais na contagem oficial, a partir da qual o Comitê de Seleção Internacional do Hall da Fama seleciona a turma de 2024.

Cada homenageado vivo é um membro votante do comitê. Para ser eleito, o candidato precisa ter uma maioria de 75% do total de votos recebidos. O anúncio dos resultados será feito em 20 de maio. A celebração ocorre em uma cerimônia no dia 19 de outubro em Holyoke, nos Estados Unidos.