FUTEBOL

Veja quem são os três brasileiros que concorrem ao prêmio de melhor árbitro do mundo

Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Edina Alves são os representantes do Brasil na disputa pelo prêmio

Metrópoles Esporte

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 15:47

Arbitragem brasileira concorre a prêmio Crédito: Arquivo|Felipe Oliveira/EC Bahia

Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Edina Alves representam o Brasil no prêmio de melhor árbitro de 2025. A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) é a responsável pela gratificação. O resultado será divulgado em 10 de dezembro.

Os três juízes apitam sob certificação da Fifa. Claus e Wilton, inclusive, apitaram partidas da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e já estão pré-convocados para 2026.