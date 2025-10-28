Veja quem são os três brasileiros que concorrem ao prêmio de melhor árbitro do mundo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 15:47
Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Edina Alves representam o Brasil no prêmio de melhor árbitro de 2025. A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) é a responsável pela gratificação. O resultado será divulgado em 10 de dezembro.
Os três juízes apitam sob certificação da Fifa. Claus e Wilton, inclusive, apitaram partidas da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e já estão pré-convocados para 2026.
