Veja em qual canal vai passar Atlético-MG x Independiente del Valle ao vivo

Confronto entre mineiros e equatorianos ocorre nesta terça-feira (28), a partir das 21h30

  Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 17:30

Atlético-MG
Atlético-MG Crédito: Divulgação

A noite desta terça-feira (28) promete fortes emoções na Arena MRV, em Belo Horizonte. Atlético-MG e Independiente del Valle se enfrentam às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, as equipes empataram em 1x1 no Equador, e agora decidem a vaga na grande final. Quem vencer avança; um novo empate leva a disputa para os pênaltis.

Onde assistir Atlético-MG x Independiente del Valle ao vivo

O duelo será transmitido ao vivo pelo SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago).

Atlético-MG

O Galo chega embalado após vencer o Ceará por 1 a 0, no último sábado, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O resultado tirou a equipe da parte de baixo da tabela e deu confiança para a decisão continental.

O técnico Jorge Sampaoli terá o retorno do volante Fausto Vera, que cumpriu suspensão na partida de ida. Por outro lado, o meia Gustavo Scarpa está fora por acúmulo de cartões amarelos. A principal dúvida de Sampaoli é se escalará um time mais ofensivo, com três atacantes, ou se reforçará o meio-campo com mais um homem de marcação.

Diante do torcedor na Arena MRV, o Atlético aposta na força de Hulk e Dudu para tentar garantir a classificação à final.

Independiente del Valle

O time equatoriano chega descansado para o confronto decisivo, já que teve o jogo do fim de semana adiado. Sob o comando de Javier Rabanal, o Independiente del Valle lidera o campeonato nacional e vive grande fase, sem perder fora de casa há seis partidas — com cinco vitórias nesse período.

A tendência é que o treinador mantenha a base da equipe que atuou na ida, apostando na experiência de Sornoza e na velocidade pelos lados para surpreender o Galo em Belo Horizonte.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Independiente del Valle

Atlético-MG: Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso; Guilherme Arana, Igor Gomes, Alan Franco e Bernard; Dudu, Rony e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

Independiente del Valle: Avillar; Matías Fernandez, Carabajal, Schunke e Cortez; Jhegson Méndez (Hoyos), Jordy Alcívar e Sornoza; Guagua, Rodríguez (Mercado) e Spinelli. Técnico: Javier Rabanal.

