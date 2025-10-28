CICLO OLÍMPICO

Dia do Judô: Veja como está o Brasil para os Jogos Olímpicos de Los Angeles

Beatriz Souza, Michel Augusto e Rafaela Silva são esperanças de medalha para o país em 2028

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 17:00

Bia Souza conquistou o ouro no judô na Olimpíada de Paris-2024 Crédito: Alexandre Loureiro/COB

No Dia Mundial do Judô, celebrado nesta terça-feira (28), o esporte que mais trouxe medalhas ao Brasil em Jogos Olímpicos retorna ao centro das atenções. A grande pergunta é como a equipe brasileira vem se preparando para a Olimpíada. Após um ano completo do ciclo olímpico para os Jogos de Los Angeles 2028, alguns nomes parecem se consolidar como destaques, além, é claro, da possibilidade de surgimento de novos talentos.

Em Paris-24, o judô brasileiro fechou a participação com o melhor resultado do país na modalidade, em toda a história dos Jogos Olímpicos, com quatro medalhas. O destaque vai para a medalha de bronze inédita na categoria por equipe mistas e a medalha de ouro de Beatriz Souza na categoria acima de 78 kg.

O Time Brasil chega a este novo ciclo com nomes relevantes e resultados expressivos, na busca para superar o recorde de Paris. O nome mais bem colocado na modalidade é Michel Augusto, número 3 no ranking mundial na categoria até 60 kg. O paulista conquistou a medalha de ouro nos Campeonatos Pan Americano do Rio 2024 e Santiago 2025, e ouro nos Jogos Pan Americanos de Santiago 2023, apesar disso, o judoca perdeu a medalha de bronze no Mundial de Judô de Budapeste este ano e foi eliminado na segunda luta em Paris-2024.

A campeã olímpica, Beatriz Souza, está de fora das competições internacionais, desde a conquista da medalha de ouro, em Paris. A judoca de 27 anos está preservando sua saúde física e mental, com foco em voltar a competir a nível mundial em 2026. Bia Souza é a sexta colocada no ranking mundial da categoria acima de 78 kg.

Outra medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos, a veterana Rafaela Silva pretende competir em mais uma Olimpíada, desta vez em uma nova categoria. A carioca, multi campeã na categoria até 57 kg, competiu o Mundial em Budapeste na categoria até 63 kg.

Neste mês, o judô brasileiro esteve no Grand Prix de Guadalajara, no México, e conquistou 12 medalhas (um ouro, três pratas e oito bronzes) com seis clubes diferentes todos apoiados pelo CBC (Flamengo, Pinheiros, Minas Tênis Clube, Instituto Reação, SESI/SP, Sogipa-RS). Houve ainda uma medalha de bronze conquistada pela academia Espaço Marques Guiness - DF, colocando o Brasil na terceira posição do quadro geral, atrás apenas do Azerbaijão e do Japão.