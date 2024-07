F1

Verstappen diz que estava 'sem ritmo' e atribui 2º lugar na Inglaterra à estratégia da Red Bull

Lewis Hamilton foi campeão no circuito

Estadão

Publicado em 7 de julho de 2024 às 17:40

Max Verstappen Crédito: Jay Hirano Photography/Shutterstock.com

Acostumado a dominar a Fórmula 1 nos últimos anos, Max Verstappen viveu situação incomum neste domingo. O atual tricampeão mundial afirmou que estava "sem ritmo" em sua Red Bull durante o GP da Inglaterra. E atribuiu o segundo lugar na corrida à estratégia bem-sucedida da sua equipe.

"Nós simplesmente não tínhamos ritmo hoje. Eu comecei a ficar mais lento desde o início da corrida", comentou o holandês, que também esteve longe de empolgar nos treinos no Circuito de Silverstone. Ele largou em quarto, não brilhou ao longo da prova e sequer ameaçou a vitória de Lewis Hamilton.

"Em algum momento, ficou claro que não estávamos bem. Eu comecei a pensar: 'vamos terminar a prova em quinto ou sexto lugar?' Mas nós tomamos as decisões corretas, principalmente quando trocamos os pneus slicks para os intermediários. E, depois, quando saímos do intermediário e voltamos para os compostos slicks. Acho que as mudanças foram feitas nas voltas corretas", analisou.

A principal chave do pódio holandês foi a última troca, quando a equipe optou pelos pneus duros, em vez dos macios, que foi a escolha da maioria dos pilotos na reta final da corrida. "No final, o pedido da equipe para usar pneus duros em vez de macios definitivamente me ajudou, e é por isso que acho que também terminamos em segundo hoje. Poderia ter sido muito pior, mas tomando as decisões certas ainda subimos ao pódio e estou, claro, muito feliz com isso."