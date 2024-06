FÓRMULA 1

Verstappen enaltece trabalho da Red Bull e diz que carro esteve equilibrado na briga pela pole

Dominante também no primeiro treino livre, o piloto afirmou que uma pole sempre reforça a confiança

Estadão

Publicado em 28 de junho de 2024 às 14:32

Max Verstappen Crédito: Reprodução/Twitter

Satisfeito por obter a pole para a corrida sprint do GP da Áustria, que acontece neste sábado, o holandês Max Verstappen dividiu os méritos do resultado na pista com os mecânicos da equipe Red Bull.

Após a realização do classificatório, ele demonstrou descontração. "O carro estava bem equilibrado, e isso ajudou. Claro que ainda precisamos fazer ajustes finos para tudo melhorar. Ainda temos coisas a fazer, mas estou feliz com o resultado", afirmou.

Dominante também no primeiro treino livre, realizado mais cedo, Verstappen afirmou que uma pole sempre reforça a confiança no trabalho que vem sendo desempenhado. "Muito bom ser primeiro aqui. Sem dúvida, foi um bom dia até agora", comentou.

Sobre o desempenho das McLaren, que vem acirrando a concorrência com a Red Bull, Verstappen não aparentou preocupação. No classificatório, a escuderia rival ocupa o segundo e terceiro posto, com Lando Norris na primeira fila e Oscar Piastri na terceira colocação. "Vamos descobrir amanhã (dia da corrida sprint) e ver o que pode acontecer".