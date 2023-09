Vice do Flamengo, Marcos Braz briga com torcedor em shopping; veja

Marcos Braz brigou com torcedor em shopping. Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A crise no Flamengo ganhou mais um capítulo violento. Vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz brigou com um torcedor dentro de um shopping no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (19). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a pancadaria. Em um deles, o dirigente aparece trocando agressões.



Braz estava com a filha e outras duas meninas dentro de uma loja quando foi abordado por torcedores, que se identificaram como integrantes de uma organizada. Nas imagens, é possível ver os homens criticando o vice de futebol e pedindo a saída do técnico Jorge Sampaoli e de Gabigol.

"Aí, Marcos Braz, chega aí, nós somos torcida Jovem, dar um papo em tu, bagulho não está maneiro, não. É cobrança, isso aqui é Flamengo. Maior bagunça, tu comprando Pandora, maior desenrolo para ir para jogo, ingresso caro. Como é que a gente vai para São Paulo agora? Nós somos torcedores, isso aqui é Flamengo. Está certo o que você está fazendo? Isso aqui é cobrança", disse o torcedor.

⚠️ Vídeo mostra o que o torcedor do Flamengo falou para Marcos Braz antes da briga no shopping.



? Reprodução pic.twitter.com/8SOa7YyoaQ — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) September 19, 2023

"Ele não vai fazer nada? Não vai tomar atitude? Os caras andando em campo. Sampaoli? Qual é, Marcos Braz, leva a sério o bagulho. Isso que você está fazendo é sacanagem com a nossa cara. 26 milhões que arrecadou para que? Vir aqui na Pandora? Nós somos povão, você está atrás da gente", continuou o homem.

"O que você está fazendo é sacanagem. A gente vai para São Paulo sem um puto, sem nenhum ingresso, a gente ama o Flamengo. Tem que mandar o Sampaoli meter o pé, Gabigol é outro. Isso aqui é só uma ideia para as coisas não piorar", finalizou.

Ao jornalista Venê Casagrande, do SBT, o dirigente disse que foi agredido verbalmente. Já o torcedor deu outra versão dos fatos. "Eu vi ele dentro da loja. Só gritei para ele sair do Flamengo. Quando virei de costas e fui andando. Quando eu vi, ele correu atrás de mim. Ele e o segurança dele me agrediram. E ele me mordeu também", afirmou.

Foto do torcedor do Flamengo que alega ter sido agredido por Marcos Braz e seu segurança e também afirma que foi mordido pelo dirigente do Fla. pic.twitter.com/nW9jcT3PEF — Venê Casagrande (@venecasagrande) September 19, 2023

Em um outro vídeo, Marcos Braz e seus seguranças aparecem agredindo um torcedor. É possível ouvir gritos e xingamentos. Pouco depois, a briga é apartada e o dirigente, exaltado, é afastado da pancadaria.

Urgente! Marcos Braz, dirigente do Flamengo, foi cobrado por um torcedor do Fla e agrediu o rubro-negro. Testemunhas relatam que Braz está errado porque o agrediu. pic.twitter.com/wiboXAVGKz — Venê Casagrande (@venecasagrande) September 19, 2023

A briga teria acontecido por volta de 17h. Após a confusão, Braz se refugiou dentro de uma loja e aguardou a chegada de policiais. De acordo com o ge, ele deixou o local às 18h19, acompanhado por policiais e seguranças. No caminho, foi xingado por dezenas de torcedores nos corredores do shopping. Além de vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz é vereador eleito do Rio de Janeiro.

Membros da Polícia Militar estão entrando na loja da Pandora para conversar com Marcos Braz pic.twitter.com/f3BRKe8TKH — José Passini (@ZePassini) September 19, 2023

Um perfil estava acompanhando ao vivo a saída de Marcos Braz da loja da Pandora, na Barra da Tijuca. Olha quanta gente apareceu para filmar a saída do vice-presidente de futebol do Flamengo do Shopping pic.twitter.com/ngRxLnNB6C — Raisa Simplicio (@simpraisa) September 19, 2023

A confusão é o terceiro caso de agressão envolvendo o Flamengo em menos de dois meses. No dia 29 de julho, o então preparador físico do clube, Pablo Fernández, deu um soco no rosto do atacante Pedro no vestiário do Independência, após a vitória rubro-negra sobre o Atlético-MG por 2x1. Ele foi demitido.