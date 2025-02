ELE É EMPRESÁRIO!

Vini Jr. compra clube de futebol na Europa 'lotado' de brasileiros; veja detalhes

Craque do Real Madrid agora é um dos sócios do FC Alverca, segundo jornal

Vinícius Júnior agora é dono de um clube de futebol. O craque do Real Madrid se uniu a outros investidores para comprar o FC Alverca, da segunda divisão do futebol português. O time é treinado pelo português Vasco Botelho da Costa e, atualmente, conta com 15 jogadores brasileiros.>

As informações são do jornal Record, de Portugal. De acordo com a publicação, o antigo acionista majoritário do time, Ricardo Vicintin, decidiu se desvincular do negócio e vendeu sua parte para o atacante e sócios: cerca de 70 ou 80% do total do empreendimento.>