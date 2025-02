MAIS UM ROLÉ ALEATÓRIO

Saiba tudo sobre o trio elétrico de Ronaldinho Gaúcho em Salvador

Bloco Broder Loopi vai desfilar em dois dias no Circuito Barra-Ondina

Ronaldinho Gaúcho vai protagonizar mais um rolé aleatório - e, dessa vez, será no Carnaval de Salvador. O pentacampeão mundial estará no comando do Bloco Broder Loopi em dois dias da folia, 1º e 3 de março, reunindo música, futebol e convidados especiais no circuito Barra-Ondina.>