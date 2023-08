Vini Jr é cortado da Seleção após lesão; Raphinha é convocado

Raphinha defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A CBF confirmou, nesta terça-feira (29), o corte de Vinicius Junior, lesionado, para os jogos do Brasil contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. Para a vaga deixada pelo atacante, o técnico Fernando Diniz chamou Raphinha, do Barcelona.



O problema com Vini Jr aconteceu no início da vitória por 1x0 sobre o Celta de Vigo, na sexta-feira (25). O atacante saiu em arrancada aos 14 minutos para receber lançamento de Camavinga e sentiu a fisgada. Ele se sentou no gramado de imediato e pediu atendimento médico. Na segunda-feira (28), o clube merengue confirmou a lesão muscular na parte posterior da coxa direita.

De acordo com o comunicado da CBF, os resultados dos exames médicos foram enviados ao médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, e o jogador acabou cortado da Seleção. A estimativa do Real Madrid é que Vini Jr fique afastado dos gramados por até seis semanas.

Diante do cenário, Fernando Diniz definiu que Raphinha ocupará a vaga no ataque. O atleta do Barcelona faz seu retorno após defender a Seleção na Copa do Mundo do Catar, no fim do ano passado. Ele esteve em campo nas cincos partidas do Brasil na competição, sendo quatro como titular. Também entrou no decorrer da derrota para Camarões, quando Tite optou por um time todo reserva de início.

Neste ano, Raphinha havia sido ausência nas duas convocações de Ramon Menezes. Agora, está à disposição para enfrentar a Bolívia, no dia 8 de setembro, em Belém, e o Peru, no dia 12, em Lima. Ao todo, o jogador soma 16 partidas pelo Brasil, com cinco gols marcados.