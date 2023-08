Neymar se recupera de lesão e já tem estreia prevista pelo Al-Hilal

Neymar já tem data prevista para estrear pelo Al Hilal. Recuperado de lesão muscular na coxa, o atacante deve fazer seu primeiro jogo pela equipe da Arábia Saudita na próxima sexta-feira (1º), no clássico contra o Al-Ittihad, de Karim Benzema, Fabinho e Kanté. A partida é pela 5ª rodada do torneio nacional e vale a liderança. As informações são do site ge.



Com o retorno do craque, a tendência é que ele se apresente normalmente à Seleção para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil vai enfrentar a Bolívia no dia 8 de setembro, em Belém, e no Peru, dia 12, em Lima.