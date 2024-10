NA BRONCA

Vini Jr. protesta após não vencer a Bola de Ouro: 'Eles não estão preparados'

Brasileiro foi superado pelo espanhol Rodri, do Manchester City

Da Redação

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 20:26

Atacante Vini Jr. foi o principal destaque do do Real Madrid na última temporada Crédito: Divulgação/Real Madrid

Em um dia marcado por polêmica com a eleição do espanhol Rodri ao prêmio de Bola de Ouro, concedido em parceria entre a revista France Football e a Uefa, o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, manifestou a sua indignação com a escolha. O brasileiro era o mais cotado para ficar com o prêmio, mas acabou em segundo lugar.

"Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados", escreveu o jogador do Real Madrid, minutos após a divulgação do vencedor.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

Campeão da Champions League e do Campeonato Espanhol na última temporada, sendo destaque nas duas competições, Vini Júnior era apontado como favorito ao prêmio de melhor jogador, mas acabou desbancado por Rodri, que foi campeão da Premier League, do Mundial de Clubes, com o Manchester City, e da Eurocopa, com a seleção da Espanha.

Para parte da imprensa, jogadores, dirigentes e torcedores, a luta do brasileiro contra o racismo foi um dos fatores que fizeram o atacante não conquistar o prêmio. Vini Jr. tem sido um expoente contra o preconceito racial no futebol europeu e, por isso, coleciona desafetos. A escolha do vencedor é feita através de eleição com jornalistas de todas as partes do mundo.

Ao saber que Vini não ganharia a Bola de Ouro, o Real Madrid vetou a participação dos seus representantes na cerimônia e questionou a existência do prêmio. O clube espanhol foi eleito o melhor time da última temporada e teve Carlo Ancelotti como melhor treinador. Como não havia representante em Paris, os troféus não foram entregues no palco. O inglês Bellingham também estava na disputa do prêmio principal.

Companheiros de Vini Jr. na Seleção Brasileira e no Real Madrid também manifestaram indignação. O francês Camavinga afirmou que o brasileiro não precisa do prêmio para provar o seu talento.