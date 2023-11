Vinicius Júnior tem lesão confirmada e desfalca seleção contra a Argentina

Vinicius Júnior não defenderá a seleção brasileira contra a Argentina na terça-feira. Após sofrer um desconforto muscular no início da partida contra a Colômbia, na noite de quinta, o atacante teve lesão confirmada nesta sexta-feira e será desfalque certo num momento difícil vivido pela seleção.



Vini Jr. teve confirmada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda após fazer exames de imagem. Assim, ele voltará para a Espanha ainda nesta sexta para iniciar o tratamento no Real Madrid. O jogador sentiu dores no local nos primeiros minutos da partida disputada em Barranquilla e deixou o gramado aos 25 minutos da etapa inicial.