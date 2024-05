NOVO COMANDANTE

Vitória acerta com técnico Thiago Carpini, ex-São Paulo

Treinador chega à Toca do Leão para substituir Léo Condé, demitido nesta terça-feira (14)

Publicado em 14 de maio de 2024 às 17:10

A dança das cadeiras no Vitória foi rápida. Pouco depois de anunciar a demissão do técnico Léo Condé, nesta terça-feira (14), o clube já acertou com um substituto. Thiago Carpini, ex-Juventude e São Paulo, assumirá a equipe rubro-negra no restante da temporada. Ele deve chegar à Toca do Leão com dois auxiliares e um preparador físico.

O profissional de 39 anos está na Europa neste momento. Ele viajou ao continente para acompanhar jogos e trabalhos realizados em equipes estrangeiras, mas deve retornar ao Brasil nesta quarta-feira (15).

Carpini começou sua trajetória como técnico em times do interior de São Paulo, como Guarani, Oeste, Inter de Limeira e Água Santa. Ganhou notoriedade neste último, após conduzir o clube ao vice do Campeonato Paulista, em 2023. Na época, o time fez uma sequência de bons resultados e alcançou a final estadual, mas acabou sendo superado pelo Palmeiras na decisão, após vencer em casa por 2x1 e perder fora por 4x0.

Do Água Santa, Carpini seguiu para o Juventude, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano. O treinador tirou a equipe de Caxias do Sul da zona de rebaixamento da Segundona e a conduziu ao vice-campeonato da competição, com 65 pontos. O clube ficou atrás justamente do Vitória de Léo Condé, campeão com 72 pontos.

No início de 2024, o técnico fechou com o São Paulo. Na época, o tricolor aceitou pagar a multa de pouco mais de R$ 1 milhão para tirar o profissional do Juventude. Mas a passagem foi curta. A eliminação precoce no Paulistão, diante do Novorizontino, assim como desempenhos ruins na Libertadores e no início do Brasileirão pesaram contra Carpini, que foi demitido em abril.

No total, o comandante esteve à frente do São Paulo em 18 jogos, com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 50%.

Agora, Carpini chega ao Vitória com a missão de iniciar uma retomada. O time vive uma sequência de sete partidas sem ganhar na temporada, sendo quatro derrotas seguidas. Na Série A, o Leão soma apenas um ponto em cinco compromissos, o que o coloca na 18ª posição na tabela de classificação.