Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória acerta contratação de atacante equatoriano com passagem pelo Barcelona

Kike Saverio, que foi formado no clube catalão, estava no Aris, da Grécia

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 19:33

Kike Saverio
Kike Saverio Crédito: Divulgação/FC Barcelona

O atacante misterioso citado por Fábio Mota como reforço do Vitória é o equatoriano Kike Saverio. O jogador de 26 anos foi formado nas categorias de base do Barcelona e atuou pelo Aris, da Grécia, nas últimas duas temporadas. Como a janela de transferências fechou no último dia 2, o Leão da Barra só pôde acertar a contratação porque o atleta estava livre no mercado após rescindir com a equipe grega. A informação foi divulgada por Léo Santiago.

Pelo Aris, Saverio disputou 52 partidas, marcou sete gols e deu seis assistências. Antes, vestiu as camisas de Deportivo La Coruña, Ponferradina, FC Andorra, Osasuna e Barcelona B, mas nunca chegou a estrear pelo time principal do Barça. 

Segundo o presidente Fábio Mota, a chegada do atacante está prevista para este sábado (13). A partir de segunda-feira (15), ele deve ser integrado ao restante do grupo. Caso seja regularizado a tempo no Boletim Informativo Diário (BID), pode estrear contra o Fluminense, no próximo sábado (20), no Barradão. A participação, porém, também dependerá da condição física do atleta, que não disputa uma partida oficial há quase quatro meses.

Kike Saverio será a 29ª contratação do time na temporada e oitava realizada no segundo semestre. No Vitória, ele vai disputar posição no setor ofensivo com Osvaldo, Erick, Aitor, Fabri, Felipe Carodo e Lucas Braga.

Mais recentes

Imagem - Venda de direitos de TV gera polêmica no Vitória: oposição aponta irregularidades

Venda de direitos de TV gera polêmica no Vitória: oposição aponta irregularidades
Imagem - Fortaleza x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem
Imagem - Vitória tem tabu negativo histórico contra o Fortaleza na Série A

Vitória tem tabu negativo histórico contra o Fortaleza na Série A

MAIS LIDAS

Imagem - Chegada de novo secretário causa apreensão em credenciados do Planserv
01

Chegada de novo secretário causa apreensão em credenciados do Planserv

Imagem - Mulher é presa após matar ex-marido com panela de óleo fervente enquanto ele dormia
02

Mulher é presa após matar ex-marido com panela de óleo fervente enquanto ele dormia

Imagem - Jerônimo anuncia prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual
03

Jerônimo anuncia prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual

Imagem - Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas
04

Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas