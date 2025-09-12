Vitória acerta contratação de atacante equatoriano com passagem pelo Barcelona

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 19:33
O atacante misterioso citado por Fábio Mota como reforço do Vitória é o equatoriano Kike Saverio. O jogador de 26 anos foi formado nas categorias de base do Barcelona e atuou pelo Aris, da Grécia, nas últimas duas temporadas. Como a janela de transferências fechou no último dia 2, o Leão da Barra só pôde acertar a contratação porque o atleta estava livre no mercado após rescindir com a equipe grega. A informação foi divulgada por Léo Santiago.
Pelo Aris, Saverio disputou 52 partidas, marcou sete gols e deu seis assistências. Antes, vestiu as camisas de Deportivo La Coruña, Ponferradina, FC Andorra, Osasuna e Barcelona B, mas nunca chegou a estrear pelo time principal do Barça.
Segundo o presidente Fábio Mota, a chegada do atacante está prevista para este sábado (13). A partir de segunda-feira (15), ele deve ser integrado ao restante do grupo. Caso seja regularizado a tempo no Boletim Informativo Diário (BID), pode estrear contra o Fluminense, no próximo sábado (20), no Barradão. A participação, porém, também dependerá da condição física do atleta, que não disputa uma partida oficial há quase quatro meses.
Kike Saverio será a 29ª contratação do time na temporada e oitava realizada no segundo semestre. No Vitória, ele vai disputar posição no setor ofensivo com Osvaldo, Erick, Aitor, Fabri, Felipe Carodo e Lucas Braga.