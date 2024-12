TEMPORADA 2025

Vitória anuncia renovação com o atacante Carlos Eduardo

Jogador de 28 anos continuará na Toca do Leão até o fim de 2025

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de dezembro de 2024 às 12:37

Carlos Eduardo em treino do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória confirmou, nesta segunda-feira (16), a renovação de contrato com o atacante Carlos Eduardo. O jogador de 28 anos iniciou a temporada no Alanyaspor, da Turquia, e chegou à Toca do Leão na segunda janela de transferências. O atleta agora permanece no clube até o fim de 2025.

CONTRATO RENOVADO! ?⚫️?



O atacante Carlos Eduardo renovou o contrato com o Leão e fica para a temporada de 2025. Que seja um ano de VITÓRIA! #PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/BTDBj8yfwz — EC Vitória (@ECVitoria) December 16, 2024

Ao todo, Carlos Eduardo disputou 17 jogos com a camisa rubro-negra - sendo oito como titular - e deu duas assistências. Ele participou da recuperação do time no returno do Campeonato Brasileiro e foi peça importante na campanha que assegurou a vaga na Copa Sul-Americana.