Vitória anuncia ‘tour da taça’ de campeão da Série B

Vitória disponibiliza taça de campeão da Série B para torcedores tirarem fotos. Crédito: Divulgação ECVitória

O primeiro título nacional da história do Vitória está eternizado na memória e coração dos torcedores, mas os rubro-negros que quiserem guardar uma recordação física ou virtual da conquista na Série B do Brasileiro 2023 poderão tirar uma foto com a taça de campeão.



O símbolo da campanha colossal rumo à elite do futebol nacional estará exposto na quarta (6) e quinta-feira (7), das 15h às 20h, na loja oficial do clube no Parque Shopping, em Lauro de Freitas. O mascote do time também vai estar presente para participar dos cliques.

“É hora de registrar esse momento e guardar pra sempre na memória”, convocou o clube na conta oficial no Instagram. A taça foi exposta na última sexta-feira (1º) na inauguração da loja oficial no Shopping da Bahia, em Salvador, e ideia é que circule por outras lojas. Os detalhes dos próximos eventos do tour serão divulgados posteriormente.

Além de convidar para o tour da taça, a postagem do clube também estimula os torcedores a fazerem doações de brinquedos em bom estado para o ‘Natal Solidário do Leão’.