SÉRIE A

Vitória continua preparação superando o Itabuna em jogo-treino

O Vitória deu prosseguimento à preparação para o jogo contra o Cruzeiro nesta quinta-feira (15) pela tarde. No CT Manoel Pontes Tanajura, o Leão venceu o jogo-treino contra a equipe do Itabuna por 3x0. O atacante Zé Hugo foi responsável pelos dois primeiros gols da partida, enquanto o meia Pablo foi o responsável por fechar o placar na segunda etapa.

Depois dos atletas passarem pela academia, o elenco do Leão foi à campo para realizar um aquecimento. Em seguida, os jogadores treinaram finalização com o assistente técnico Estephan Djian, que vai substituir Thiago Carpini no confronto contra os mineiros. O treinador rubro-negro foi expulso diante do Bahia no último domingo (11).