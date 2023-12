Vitória divulga lista de jogadores relacionados para a Copinha 2024

O Vitória divulgou, nesta sexta-feira (15), a lista com os 30 jogadores convocados para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de base do futebol brasileiro. O rubro-negro está no Grupo 30 da competição, e enfrentará o anfitrião da chave, o Ibrachina-SP, assim como CSA e Picos-PI.



A Copinha chegará à 54ª edição em 2024 e vai acontecer entre os dias 2 e 25 de janeiro, reunindo um total de 128 participantes. O Leão estreará na primeira fase da competição diante do Picos-PI, no dia 4. Em seguida, a equipe vai encarar o CSA, no dia 7, e fecha a etapa inicial no dia 10, diante do Ibrachina.