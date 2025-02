DE SAÍDA

Vitória empresta volante para clube rebaixado à Série B

Léo Naldi renovou seu vínculo com o Leão até 2027 antes de ir para o Atlético-GO

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 15:53

Léo Naldi não se firmou no Vitória e reforça o Dragão na Série B Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O volante Léo Naldi foi emprestado pelo Vitória ao Atlético-GO para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. Antes de ser emprestado ao Dragão, o jogador renovou seu vínculo com o Leão até 2027. A duração do contrato por empréstimo é de um ano.>

2025 É DRAGÃO! O Atlético Goianiense acertou a contratação do volante Léo Naldi. O jogador de 23 anos teve destaque jogando pela Ponte Preta e, em 2024, atuou na Série A pelo Vitória. SEJA BEM-VINDO E VAMOS COM RAÇA, NALDI! ???? #DragãoPeloTetra pic.twitter.com/XuBaQ6QtRo — Atlético Goianiense (@ACGOficial) February 3, 2025

Revelado pela Ponte Preta, onde atuou entre 2020 e 2024 no time profissional, Léo Naldi se transferiu para o Vitória em março do ano passado com contrato de três anos.>