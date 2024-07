SÉRIE A

Vitória encara um Corinthians em crise para tentar se afastar da zona no Brasileirão

O embate entre as equipes acontece nesta quinta-feira (4), às 20h, na Neo Química Arena

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de julho de 2024 às 05:00

Vitória só venceu o Corinthians em São Paulo no Brasileirão de 2017 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com a chance de se distanciar da zona de rebaixamento desperdiçada, o Vitória agora tem uma nova missão para seguir na luta contra a degola do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (4) o Leão viaja a São Paulo para encarar o Corinthians, em um confronto direto da segunda parte da tabela. A partida, válida pela 14ª rodada da Série A, começa às 20h, na Neo Química Arena.

Após a derrota em casa para o Athletico-PR, o técnico Thiago Carpini falou em entrevista coletiva sobre o rival da vez, que enfrenta uma crise na temporada. “O Corinthians vive um momento conturbado, mas nós também temos os nossos motivos para nos preocupar. (...) Vamos analisar a melhor maneira de competir, conquistar um resultado positivo ou, pelo menos, somar. É um jogo direto, e não podemos dar vida a um adversário como esse, então talvez somar não seja um mau negócio. Temos que ter inteligência para jogar o jogo”, deu o recado.

Para enfrentar os paulistas, o comandante do Leão terá que realizar mudanças em todos os setores do campo. Na defesa, Lucas Esteves volta de suspensão e a tendência é que o lateral esquerdo ocupe novamente a vaga de PK. No meio de campo, Carpini não poderá contar com o volante Léo Naldi, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo contra o Furacão. Com isso, o que deve acontecer é a dissolução da trinca de volantes repetida pelo treinador nos últimos jogos, já que Caio Vinícius continua como parceiro de zaga de Wagner Leonardo e Dudu - de volta aos relacionados do Vitória - deve começar no banco de reservas.

Com isso, a formação do Leão pode ter Jean Mota como terceiro homem de meio campo, função que já desempenhou em outras equipes, ou a volta de três atacantes. A única certeza para Carpini é a saída de Osvaldo, que se lesionou na última partida e vai ficar de fora dos próximos dois jogos da equipe. O escolhido para a vaga é o atacante Janderson, que terá Alerrandro como centroavante. Caso Jean Mota não comece o jogo entre os titulares, a dúvida fica entre Zé Hugo e Culebra.

Penúltimo colocado no Brasileirão, o Corinthians vive uma fase de indefinições e resultados negativos. Até a atual rodada, a equipe paulista venceu apenas o jogo, contra o Fluminense, na Neo Química Arena, além de somar seis pontos com empates e sair derrotado em outras seis oportunidades. A preocupação dos torcedores alvinegros piora com o fato do Corinthians estar há sete jogos sem vencer.

A fase do heptacampeão brasileiro culminou na demissão do técnico português Antônio Oliveira. Enquanto a direção do clube paulista não define um novo nome, quem vai estar à frente do clube é o técnico da equipe sub-20 do alvinegro, Raphael Laruccia. Para a partida contra o Vitória, o treinador interino não terá à disposição Breno Bidon, Fausto Vera e Maycon, além de Gustavo Mosquito. Com isso, o volante Ryan deve estrear como titular. Outro desfalque é o atacante Ángel Romero, convocado para a disputa da Copa América.

A fase da equipe paulista foi comentada por Luan Santos, titular do rubro-negro desde a chegada de Thiago Carpini. Para ele, a única preocupação do Leão é sair da Neo Química Arena com mais três pontos na tabela. “Independente da situação deles, têm preparo técnico. Como o professor Carpini fala, temos que nos preocupar com o nosso. Independente se trocou de treinador, se vai mudar ideia de jogo, temos que melhorar o nosso jogo e corrigir os nossos erros para fazer uma grande partida”, afirmou.

Histórico

Apesar da fase ruim, é o clube paulista que tem a vantagem no retrospecto entre as duas equipes. No Brasileirão, Vitória e Corinthians se enfrentaram 37 vezes desde 1972, com 21 resultados positivos para o alvinegro e apenas cinco vitórias para o rubro-negro baiano. A situação fica ainda pior para o Leão quando se identifica onde aconteceram essas cinco partidas. Apenas uma vez na história - levando em conta todas as competições - o Vitória conseguiu sair vitorioso como visitante.