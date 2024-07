BRASILEIRÃO

Corinthians x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A chance de se distanciar da zona de rebaixamento foi desperdiçada pelo Vitória diante do Athletico-PR no Barradão. Agora, além de ter mais uma chance de se manter fora da degola, o Leão viaja à São Paulo para ter um confronto direto contra o Corinthians, nesta quinta-feira (4), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 14ª rodada da competição. Enquanto o Vitória vai entrar em campo na 15ª colocação, o adversário é o penúltimo colocado do Brasileirão, com 9 pontos conquistados em 13 partidas. Confira informações sobre a partida.