VITÓRIA

Titular com Carpini, Luan Santos afasta possível desentendimento por saída do São Paulo: ‘Não houve atrito’

Enquanto era técnico da equipe paulista, o atual treinador do Vitória priorizou outros atletas da mesma posição

Da Redação

Publicado em 3 de julho de 2024 às 17:22

A tendência é de que o volante Luan Santos continue como titular diante do Corinthians Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Contratado na última janela para reforçar o meio de campo do Vitória, o volante Luan Santos iniciou sua trajetória no Leão entre altos e baixos. O rendimento ruim no início deu lugar à titularidade no Campeonato Brasileiro. Agora, já estabelecido dentro da equipe, o jogador vive um novo capítulo em sua história com o técnico Thiago Carpini.

Enquanto era técnico da equipe paulista, o atual treinador do Vitória não utilizou o volante, priorizando outros atletas da mesma posição. No leão, o reencontro entre os dois ganha uma sinergia diferente, com Luan Santos sendo a primeira escolha do comandante para ocupar a função. Segundo o próprio jogador, a relação entre os dois é boa e não houve ressentimentos pela saída do São Paulo.

“Minha relação é muito boa. Até no curto período que eu trabalhei com ele no São Paulo ele foi muito verdadeiro comigo, me chamou para conversar. Quando chegou, falou que queria recuperar meu futebol. Infelizmente fiquei pouco tempo com ele para trabalhar. Mas ele me falou a situação no momento, que tinham outros jogadores na minha posição em momento melhor, o Alisson, o Pablo Maia. Ele conversou comigo, que tinha que esperar o meu momento e trabalhar”, respondeu.

“Não houve atrito. Na chegada aqui ao Vitória foi da mesma forma. Ele chegou, conversou comigo. Esperei o meu momento e, graças a Deus, estou podendo ajudar ele e a equipe”, complementou.

O Vitória é a segunda equipe profissional na carreira de Luan Santos, que chegou ao São Paulo em 2010, para as categorias de base e estreou pelo clube paulista em 2018. Pelo tricolor, o volante disputou 165 partidas, onde marcou cinco gols. Um deles foi no jogo do título do Paulistão de 2021. No entanto, o final da passagem do volante pelos paulistas foi marcado por um longo período afastado dos gramados.

“Infelizmente tive uma lesão muito séria, fiquei um período grande me recuperando. Hoje me sinto muito bem. Brinco com os meus amigos que me sinto em casa no Vitória, mesmo com pouco tempo. Fui bem recebido por todos aqui, me tratam bem. E isso vem me dando confiança para conseguir conquistar de novo minha confiança”, disse.

De acordo com o jogador, uma das coisas que Thiago Carpini mais cobra no elenco é a intensidade nos jogos. Mesmo com o calendário inchado, o treinador não deixa de cobrar de seus atletas que mantenham o ritmo no jogo, independente se for por 10 ou 15 minutos. Apesar do desgaste de jogadores, essa intensidade será cobrada mais uma vez nesta quinta-feira (4), quando o Vitória encara o Corinthians na Neo Química Arena. A bola rola às 20h.