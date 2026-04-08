DE VOLTA AO BARRADÃO

Vitória enfrenta Juazeirense buscando liderança do grupo na Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 19h, no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de abril de 2026 às 05:30

Luan Cândido deve ser titular contra a Juazeirense Crédito: Victor Ferreira/ECV

Após dois jogos consecutivos longe de Salvador pelo Campeonato Brasileiro, o Vitória volta a atuar no Barradão nesta quarta-feira (8), quando enfrenta a Juazeirense, às 19h, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Depois de uma derrota e um empate fora de casa, a equipe aposta no reencontro com a torcida para iniciar a sequência de jogos como mandante de forma positiva e retomar a confiança na temporada.

“Como sempre falo, acho que já está bem internalizado no grupo. A gente joga no Barradão muito forte, não só pela questão de estar em casa, mas também pelo apoio da torcida do início ao fim. Todo mundo já entendeu que é complicado enfrentar o Vitória aqui, e a gente precisa fazer proveito disso”, destacou o goleiro Lucas Arcanjo em entrevista coletiva.

Sequência de jogos do Vitória no Barradão 1 de 4

Além de buscar retomar confiança após os jogos fora de casa, uma vitória pode recolocar o time em posição mais confortável no Nordestão. O Vitória estreou com derrota para o Botafogo-PB e se recuperou ao vencer o CRB, mas ainda está fora da zona de classificação, no 3º lugar do Grupo A. Em caso de vitória, o Leão pode até assumir a liderança, caso Sousa e ASA, que enfrentam Botafogo-PB e CRB, respectivamente, não vençam.

“Acho que a gente tem que fazer o nosso jogo, seguir o que o professor Jair passa para a gente e fazer uma partida importante aqui, para aumentar ainda mais a nossa confiança para a sequência das competições”, projetou o arqueiro rubro-negro.

Relembre como foi Vitória x Juazeirense, pelo Baianão 1 de 5

O histórico diante da Juazeirense também reforça o otimismo. Em 20 confrontos, o Vitória soma 10 vitórias, seis empates e quatro derrotas. No Barradão, o desempenho é ainda mais expressivo, com seis triunfos e três empates em nove partidas, além de 26 gols marcados e apenas sete sofridos.

Na atual temporada, as equipes já se enfrentaram pelo Campeonato Baiano, também em Salvador, com vitória tranquila do Vitória por 4x0, com gols de Mateus Silva, Kayzer, duas vezes, e um gol contra de Elivélton. Desta vez, porém, o cenário tende a ser diferente. De olho no confronto contra o São Paulo, neste sabádo (11), pelo Brasileirão, o técnico Jair Ventura deve preservar parte dos titulares. Mesmo assim, Lucas Arcanjo demonstra confiança no elenco.

“Independente de quem jogar, o Vitória vai estar bem representado, que é o mais importante. A nossa mentalidade é sim o título da Copa do Nordeste, que é muito importante não só para o clube, mas também para as nossas carreiras”, afirmou.

A Juazeirense, por sua vez, chega em bom momento. Desde o encontro no estadual, a equipe disputou dez partidas, com apenas uma derrota, para o Bahia na semifinal do Baianão, além de quatro vitórias e cinco empates. Na “Lampions”, lidera o Grupo B após empatar com o Fluminense-PI e vencer o Itabaiana por 3x0.