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Vitória x Juazeirense: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 19h, no Barradão, em Salvador.

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:00

Vitória x Juazeirense
Vitória x Juazeirense Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e Juazeirense se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste 2026. O Leão tenta se firmar no G-4 do Grupo A, enquanto o Cancão de Fogo defende a liderança da chave. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Juazeirense ao vivo

A partida entre Vitória e Juazeirense terá transmissão ao vivo por SportyNet (YouTube).

Relembre como foi Vitória x Juazeirense, pelo Baianão

Vitória 4x0 Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 4x0 Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 4x0 Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 4x0 Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 4x0 Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
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Vitória 4x0 Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória

O Vitória ocupa a 3ª colocação do Grupo A, com 3 pontos, e vem de vitória por 4x2 sobre o CRB na competição, mas vem de dois jogos sem vitórias pelo Brasileirão. Iniciando uma sequência de três jogos seguidos no Barradão, o time tenta manter o bom desempenho que vem tendo dentro de casa para vencer a segunda seguida na Lampions e entrar na zona de classificação. 

Dando mais importância ao Brasileirão, o técnico Jair Ventura deve poupar muitos titulares. Além disso, o técnico tem desfalques importantes: Edu, Ricceli, Camutanga, Dudu, Marinho, Pedro Henrique e Rúben Ismael estão fora. 

Juazeirense

A Juazeirense chega embalada após vitória por 3x0 sobre o Itabaiana, resultado que colocou a equipe na liderança do Grupo A, com 4 pontos. O time busca manter o bom momento e surpreender fora de casa. Apesar da fase positiva, o retrospecto recente favorece o Vitória, que venceu o último confronto entre as equipes na temporada por 4x0, também no Barradão, pelo Campeonato Baiano.

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Prováveis escalações de Vitória x Juazeirense

Vitória: Gabriel; Gean, Edenilson, Neris e Luan Cândido; Zé breno, Zé Vitor e Ronald; Anderson Pato, Osvaldo e Renê. Técnico: Jair Ventura. 

Juazeirense: Pedro Campanelli; Breno Rayck, Zé Romário, Eduardo e Felipe; Bino, Douglas Nathan, Luan e Diki; Pardal e Bravo. Técnico: Carlos Rabello

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vitória x Juazeirense
  • Campeonato: Copa do Nordeste 2026
  • Rodada: 3ª rodada
  • Data: Quarta-feira, 8 de abril de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Barradão, Salvador - BA
  • Onde assistir: SportyNet (YouTube)

Arbitragem

  • Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima
  • Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior e José Romão da Silva Neto
  • 4º árbitro: Luis Felipe Cabral da Silva Santos

Tags:

Vitória Copa do Nordeste Juazeirense

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