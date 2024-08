BRASILEIRÃO

Vitória está pronto para enfrentar o Cuiabá: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de vencer o Palmeiras fora de casa pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, o Vitória deu um fim à sequência de quatro derrotas. Agora, para dar continuidade ao resultado positivo e sair da zona de rebaixamento, o Leão recebe o Cuiabá neste sábado (3), em jogo válido pela 21ª rodada da competição, a segunda do segundo turno.

O Vitória vai entrar no campo do Barradão na 17ª colocação, enquanto o adversário começa a rodada logo atrás, na 18ª posição do Brasileirão, com 17 pontos conquistados em 18 partidas - duas a menos que o rubro-negro. O atacante Carlos Eduardo foi relacionado pelo técnico Thiago Carpini - de fora para cumprir suspensão - e pode pintar no jogo. Confira informações sobre a partida.