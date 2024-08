ZAGUEIRO APRESENTADO

Edu vê versatilidade como diferencial para atuar no Vitória: 'Vou contribuir bastante'

O zagueiro foi o último dos reforços recentes a ser apresentado para a torcida do Leão

Da Redação

Publicado em 2 de agosto de 2024 às 15:21

Edu é apresentado oficialmente pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de apresentar Neris e Machado, foi a vez do zagueiro Edu ganhar os holofotes do Barradão. O atleta foi apresentado nesta sexta-feira (2) e respondeu perguntas sobre o desempenho da equipe dentro de casa, a oportunidade recebida no Vitória e a preferência de qual lado da zaga jogar. Inclusive, o próprio jogador destacou que se sente confortável em atuar pelos dois lados.

"Tanto faz, na minha carreira joguei pelos dois lados, me sinto seguro pelos dois lados. Se for para jogar pelo direito vou contribuir bastante, no esquerdo mesma coisa. Os dois lados para mim são a mesma coisa. A vontade, a raça, a força de vontade de estar ganhando sempre, acho que venho colaborar com todos, ajudar a todos e também ser ajudado", explicou o defensor.

Chegando para compor o plantel do Leão, Edu Souza disputou apenas 12 partidas com a camisa do Goiás em 2024. O zagueiro de 24 anos, no entanto, não entrou em campo pelo clube esmeraldino na campanha da Série B. O último jogo de Edu aconteceu em março, ainda em meio a disputa do campeonato estadual. Além do Goiás, o jogador já passou pelo Athletico-PR, Remo e Cruzeiro. O jogador chegou ao clube em uma negociação que envolveu a troca pelo zagueiro Reynaldo.

Edu estreou pelo Vitória no último fim de semana, quando entrou no segundo tempo da partida contra o Palmeiras. Neste sábado (3), o jogador fica mais uma vez à disposição de Thiago Carpini para enfrentar o Cuiabá, no Barradão. O defensor relembrou a estreia e destacou que o time vai virar a chave no segundo turno.

"Acho que contra o Palmeiras a gente fez um excelente jogo, é sempre importante pontuar dentro e fora de casa. O returno começou com uma importante Vitória sobre o Palmeiras. Agora, dentro de casa, a gente vai buscar a vitória para buscar os três pontos e a virada de chave de uma vez no returno dentro de casa", afirmou.