AUSÊNCIAS

Vitória faz treino com desfalques para enfrentar o Cuiabá

Willean Lepo, Everaldo e Caio Vinícius não participaram das atividades no Barradão

Da Redação

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 20:16

Vitória faz treino no Barradão de olho no Cuiabá Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória avançou na preparação da equipe para a partida deste sábado (3), quando enfrenta o Cuiabá, a partir das 16 horas. O treino para o jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no entanto, contou com três desfalques. Na manhã desta sexta-feira (2), os últimos ajustes serão feitos antes de enfrentar o clube mato-grossense.

Com o técnico Thiago Carpini cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo, quem vai ficar à frente do Leão no jogo é o assistente Estephan Djian. No treinamento desta quinta-feira (1º), o treinador ministrou coletivo e tático, além de simular diferentes situações de jogo, tanto ofensivas como defensivas. A segunda parte do treinamento no Barradão ocorreu depois da ativação na academia de musculação César Dáu e do aquecimento comandado pelo preparador físico Caio Gilli.

Ficaram de fora dos trabalhos normais os jogadores Willean Lepo (desconforto no joelho e sintomas gripais) e Everaldo (com cansaço muscular teve o controle de carga controlado). Caio Vinícius deu voltas em torno do campo com a supervisão da fisioterapia. O jogador está em fase de reabilitação da lesão na posterior da coxa.

Novo manto

Antes do confronto direto contra o Cuiabá, o Vitória anunciou o terceiro uniforme para a temporada. A camisa tem como cor predominante o preto, com detalhes nas mangas em vermelho, além de conter escritas que exaltam o clube baiano por toda a parte frontal do manto. Para a versão de goleiro, o layout permanece o mesmo, porém, em tom verde.