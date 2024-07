DM ESVAZIOU

Vitória inicia preparação para partida contra o Cuiabá com jogadores recuperados de lesão

Luan Santos, Jean Mota, Iury Castilho e Bruno Uvini participaram normalmente das atividades

Da Redação

Publicado em 30 de julho de 2024 às 20:54

Luan Santos voltou a treinar com o grupo após transição Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após dois dias de repouso depois da vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, o elenco do Vitória voltou aos treinos nesta terça-feira (30), penúltimo dia do mês de julho, e a tarde foi movimentada no CT Manoel Pontes Tanajura. A equipe iniciou a preparação para jogar sábado (3) com o Cuiabá, às 16 horas de Brasília, no Barradão.

O início das atividades foi na academia de musculação César Dáu e teve comando do preparador físico Caio Gilli, constando de trabalho de força. As duas partes finais foram com bola no gramado do campo Bebeto Gama. Inicialmente, posse de bola com o assistente técnico Estephano Djian. Na terceira e última, o treino foi comandado por Thiago Carpini, com exercícios táticos ofensivos e aperfeiçoamento de finalização.

O volante Luan Santos treinou com o grupo após transição. Além dele, Jean Mota, Iury Castilho e Bruno Uvini participaram normalmente das atividades, após passarem últimos dias em acompanhamento médico. Já o lateral Lucas Esteves se apresentou normalmente, mas foi poupado das atividades. Ele está suspenso (três cartões) para o próximo jogo. Caio Vinicius segue em tratamento e é o único, com exceção de Camutanga, que segue no departamento médico.

Com conjuntivite, o zagueiro Neris treinou à parte e deve voltar normalmente às atividades nesta quarta-feira (31) à tarde. Antes do treinamento, Neris foi oficialmente apresentado. O jogador estreou na vitória por 2 a 0 diante do Palmeiras, e disse que o projeto apresentado pelo clube foi um dos motivos para a transferência do Cruzeiro.