NOVO MANTO

Vitória lança terceiro uniforme para a temporada 2024

A novidade havia sido antecipada pelo clube durante a semana, com dicas sendo deixadas nas redes sociais

Da Redação

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 19:28

Terceiro uniforme do Vitória para 2024 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória apresentou seu novo terceiro uniforme para a sequência da temporada. O modelo é assinado pela Volt Sport, que patrocina o Rubro-Negro desde o início de 2022. A camisa tem como cor predominante o preto, com detalhes nas mangas em vermelho, além de conter escritas que exaltam o clube baiano por toda a parte frontal do manto. Para a versão de goleiro, o layout permanece o mesmo, porém, em tom verde.

“Para este uniforme, buscamos agregar detalhes que valorizam o rubro-negro, combinando frases históricas da torcida do Leão com um design moderno, utilizando o ápice da tecnologia do mercado. Trabalhamos para que cada camisa seja marcante. Queremos presentear os torcedores com esse lançamento”, explica Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt.

O tecido, em jacquard, conta com uma textura diferenciada, que cria efeitos holográficos no pano, além dos dizeres que ressaltam a identificação do torcedor com o Rubro-negro. O destaque no meio do peito é para a frase “O Vitória é colossal”, lema que se popularizou entre os torcedores. O escudo do clube está estampado em TPU, uma das propriedades mais modernas do mercado. Do lado oposto ao brasão, o logo da Volt aparece na cor vermelha.

“A camisa do Vitória possui um significado especial para cada torcedor, pois é uma forma de expressar os seus sentimentos pelo clube. Além de sua beleza, espero que ela traga boas energias nesta temporada, sendo um amuleto para o Rubro-Negro”, ressalta Guilherme Queiroz, gerente de marketing do Vitória.

Novidade

A novidade havia sido antecipada pelo clube durante a semana. No último domingo (28), um dia após a vitória contra o Palmeiras, o Leão postou um vídeo nas redes sociais em que anunciava que uma novidade estava por vir. No dia seguinte, uma foto foi postada com a silhueta do escudo náutico do clube. As “dicas” dividiram os palpites dos torcedores rubro-negros. Enquanto a maioria apostou - de maneira certa - no lançamento de uma nova camisa, outros ficaram na expectativa do Vitória anunciar um novo reforço para disputar o Brasileirão.