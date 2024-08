NOVA INSTALAÇÃO

Vitória inaugura Casa do Atleta para alojar garotos em avaliação

O alojamento é exclusivo para avaliação com capacidade de 30 atletas por período

Da Redação

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 20:27

A Casa do Atleta foi construída abrigar os garotos que chegam para testes na divisão de base do clube Crédito: Divulgação/EC Vitória

O Vitória inaugurou nesta quinta-feira (1º) a Casa do Atleta, construída especificamente para alojamento dos garotos que chegam de fora para testes na divisão de base do clube. Batizado com o nome do ex-funcionário da base Edgard Nunes, o espaço fica localizado próximo à Academia de Futebol do Leão. O alojamento é exclusivo para avaliação com capacidade de 30 atletas por período.

Visando o bem-estar dos candidatos, que, geralmente, ficavam em casa de parentes, amigos ou pousadas/hotéis, o Leão transformou a área do antigo departamento administrativo em um alojamento. No espaço, com sete quartos e todos climatizados, foram distribuídos beliches de ferro com colchões novos, armários individualizados, banheiros e sanitários.

Edgard Nunes, o “Fadiga”, como era chamado, foi ex-jogador e por muitos anos responsável pela formação rubro-negra, revelando inúmeros talentos, dentre os quais o zagueiro David Luiz, atualmente no Flamengo. “Existia essa deficiência [de instalação] e agora podemos oferecer a hospedaria aos garotos que chegam para avaliação do interior, outros estados e países. O Vitória não tinha essa estrutura e passa a ter agora”, disse o presidente.