NOVO ZAGUEIRO

Vitória ganha mais um reforço para a partida contra o Grêmio

O técnico Thiago Carpini ganhou mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. Com apenas Bruno Uvini como zagueiro destro disponível no atual elenco do Vitória, o treinador do Leão agora pode contar com o jovem Roque Júnior, que estava emprestado ao Itabuna para a disputa da Série D. Apesar de ter participado da campanha na quarta divisão, o atleta não é atleta da base do Vitória.