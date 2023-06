Vitória joga mal, perde para o Guarani e sofre 2ª derrota seguida

Vitória foi derrotado pelo Guarani no Brinco de Ouro, pela 13ª rodada da Série B. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória viveu uma noite pouco memorável no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Diante de um Guarani que não ganhava há seis jogos, o Leão tinha a chance de assumir a vice-liderança da Série B. Mas o time do técnico Léo Condé pouco fez. Sofreu com falta de criatividade e acabou derrotado por 2x0, neste domingo (25), pela 13ª rodada. Foi a segunda derrota seguida do rubro-negro.



Os gols da partida foram marcados por Bruninho e Derek, um em cada tempo. Com o resultado, o Vitória vê a distância para o líder Novorizontino aumentar: agora, é de quatro pontos. Enquanto o clube paulista tem 29, o Leão permanece com 25.

Apesar do resultado negativo, a equipe não sai do G4 nessa rodada, e fica em 4º. Mas é preciso atenção: é a mesma pontuação do 5º colocado, o Mirassol, que leva desvantagem no saldo de gols.

O próximo compromisso do Vitória será em casa. A equipe recebe o Sampaio Corrêa no Barradão na próxima quarta-feira (28), às 21h30.

O jogo

Como esperado, Léo Condé optou por João Victor no lugar do suspenso Camutanga, fazendo a dupla de zaga ao lado de Wagner Leonardo. No meio-campo, a novidade foi Léo Gomes no lugar de Marco Antônio, que começou como opção no banco.

O Guarani dominou o início de jogo no Brinco de Ouro. Tomou a iniciativa e abriu o placar ainda aos 10 minutos. Depois de jogada rápida pela direita, João Victor tocou para Bruninho na marca do pênalti, que dominou e bateu firme para o 1x0.

Dois minutos depois, o árbitro marcou um pênalti para o Guarani, mas anulou após revisão do VAR. No lance, Zé Hugo, ao tentar travar um chute de Diogo Mateus, tocou na bola e, depois, teve seu pé atingido pelo lateral rival.

Mesmo atrás no placar, o Vitória fazia um jogo fraco. Tentava ficar com a bola, mas sofria com a criatividade. Assim, o Leão foi para o intervalo sem criar qualquer lance de perigo efetivo.

Já o Bugre continuava mais perigoso. Aos 24, Bruninho rolou para Diogo Mateus chutar pela direita, passando bem perto do gol de Lucas Arcanjo. Aos 35, Wagner Leonardo precisou salvar após cruzamento de Bruninho. Já nos acréscimos, foi a vez de Matheus Barbosa quase ampliar em chute da entrada da área.

Depois de um primeiro tempo inferior, Léo Condé mudou a equipe. Sacou Marcelo e Zé Hugo para as entradas de Pablo Diogo e Giovanni Augusto. Mas, de novo, quem marcou no início da etapa foi o Guarani. Aos 8 minutos, Derek recebeu ótimo passe de João Victor e apenas tirou de Lucas Arcanjo para ampliar: 2x0.

O Vitória aos poucos foi acordando, se lançou ao ataque e conseguiu três ótimos lances em sequência. Aos 23 minutos, Tréllez tabelou com Wellington Nem e chutou firme, mas a bola foi no meio do gol e Pegorari defendeu. Quatro minutos depois, Rodrigo Andrade ficou com sobra na entrada da área e tentou uma bomba, passando perto da trave adversária.

A melhor chance veio aos 29. Wellington Nem, livre dentro da área, recebeu de Tréllez e finalizou com força. Mas o goleiro do Guarani fez uma defesa incrível e espalmou.

O rubro-negro voltou a assustar aos 40: Matheus Trindade, que tinha acabado de entrar, apareceu sozinho dentro da área para tentar de cabeça, só que não acertou em cheio e a bola foi para fora. Assim, a derrota por 2x0 foi selada.

FICHA TÉCNICA

Guarani 2x0 Vitória - 13ª rodada da Série B

Guarani: Pegorari, Diogo Mateus, Alvariño, Wálber e Mayk; Matheus Barbosa (Lucas Araújo), Matheus Bueno e Isaque (Régis); João Victor (Wenderson), Derek (Bruno Mendes) e Bruninho (Lucas Silva). Técnico: Umberto Louzer.

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, João Victor, Wagner Leonardo e Marcelo (Pablo Diogo); Léo Gomes (Gegê), Rodrigo Andrade (Matheus Trindade) e Wellington Nem (Welder); Zé Hugo (Giovanni Augusto), Tréllez e Osvaldo. Técnico: Léo Condé.

Local: estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Gols: Bruninho, aos 10 minutos do primeiro tempo; Derek, aos 8 minutos do segundo tempo;

Cartão amarelo: Isaque e Wálber, do Guarani; Pablo Diogo, João Victor e Matheus Trindade, do Vitória;

Público: 4.137 torcedores

Renda: R$ 110.250,00

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Luiz Cláudio Regazone e Lilian da Silva Fernandes Bruno (trio do Rio de Janeiro)