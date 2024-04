PELE DO LEÃO

Vitória lança nova camisa para a disputa do Brasileirão

Novo modelo, produzido pela Volt Sport, celebra população negra de Salvador, que é a maior proporcionalmente fora da África

Da Redação

Publicado em 10 de abril de 2024 às 18:41

O Vitória anunciou o novo primeiro uniforme nesta quarta-feira (10) Crédito: Divulgação

O Vitória anunciou, nesta quarta-feira (10), sua nova camisa para a disputa do Brasileirão, que homenageia a população negra de Salvador, a maior em proporção fora do continente africano. As camisas estarão à venda a partir de domingo (14) na loja do clube, no Barradão, e a partir da próxima semana nas Lojas Sou Nego, em Salvador. O valor será de R$279,99, com desconto para os sócios do clube.

O modelo é no padrão rubro-negro tradicional do time, com as faixas verticais. Na versão de goleiro, o centro do manto é tomado pelo laranja, enquanto a gola e os punhos são vermelhos, e as laterais e a gola ficam em preto.

Novo uniforme do Vitória tem listras verticais Crédito: Divulgação

“É uma camisa que valoriza o povo de Salvador. Sabemos como é importante para a torcida se sentir representada pelo clube, por isso achamos fundamental prestar essa homenagem, que também é uma celebração aos torcedores”, comenta Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

O novo uniforme conta com recortes nos ombros e nas laterais, o escudo em tpu bordado, o ano de fundação da equipe (1899) bordado na lateral, e um plotter do escudo da equipe com a frase “Sangue Vermelho, pele Preta” na parte inferior.