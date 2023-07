Vitória encaminha contratação do volante Jhonny Lucas, do Goiás

No mercado para reforçar o elenco para a continuidade da Série B do Brasileiro, o Vitória negocia com mais um meio-campista. Trata-se do volante Jhonny Lucas, que defendeu o Goiás no primeiro semestre deste ano. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela reportagem do CORREIO.



Revelado pelo Paraná, o volante de 23 anos foi negociado para o Sint-Truiden em 2019, mas teve poucas oportunidades no time da Bélgica, que o emprestou ao Londrina, em 2021. Com a camisa da equipe paranaense, Jhonny Lucas fez 46 jogos, 44 deles como titular, e marcou dois gols.