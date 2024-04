E.C. VITÓRIA

Vitória oficializa parceria com Itabuna para disputa da Série D do Brasileiro; sete jogadores serão contratados

Dragão do Sul estreia na competição nacional no dia 29

Da Redação

Publicado em 11 de abril de 2024 às 15:18

O presidente do Vitória, Fábio Mota, e do Itabuna, Rodrigo Xavier Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O sub-20 do Vitória vai representar o Itabuna na Série D do Brasileiro. Liderados pelo técnico Laelson Lopes, a comissão técnica e 15 atletas da categoria vão disputar a competição com a camisa da equipe do Sul do estado. A parceria foi oficializada nesta quinta-feira (11), na sala de imprensa da Toca do Leão, pelo presidente rubro-negro, Fábio Mota, e azulino, Rodrigo Xavier.

"São sete já contratados que vão jogar pelo Itabuna e que no futuro podem jogar no Vitória, mais 15 ou 16 jogadores do Sub-20. Os jogadores revelados lá, no nosso núcleo, têm uma participação do Vitória e do Itabuna. São sete jogadores que estão sendo contratados para juntos do Sub-20 disputar a Série D. Se eles se destacarem, já estão incorporados ao Vitória porque já terão pré-contrato", afirmou Fábio Mota.