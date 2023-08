Vitória peca na bola parada, perde para o Londrina e deixa a liderança da Série B

Titular pela primeira vez com a camisa do Vitória, Iury Castilho passa em branco contra o Londrina. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Faltaram criatividade, atenção extra na bola parada e poder de reação ao Vitória. Na noite desta segunda-feira (7), o rubro-negro foi derrotado pelo Londrina por 2x0, no estádio do Café, e deixou escapar a liderança da Série B do Brasileiro.



O time comandado por Léo Condé iniciou a 22ª rodada no topo da tabela e precisava vencer a equipe paranaense para seguir nele, já que o Sport, no sábado (5), havia vencido o Novorizontino e somado 44 pontos. Um triunfo faria o rubro-negro alcançar a mesma pontuação do time pernambucano e ultrapassá-lo no número de vitórias para se manter na liderança.

Com a derrota, o Vitória segue com 41 pontos, agora na segunda posição na tabela. A distância para o Criciúma, 5º colocado, é de três pontos, mas o Leão não tem como ser alcançado na próxima rodada em função do número de vitórias (11 contra 13). O Londrina somou 19 pontos, deixou a vice-lanterna do campeonato, e agora está no 18º lugar.

A equipe paranaense acabou com a invencibilidade de cinco jogos do Vitória e construiu o placar através da bola parada, no segundo tempo. Gabriel marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Paulinho Moccelin e João Paulo fechou o marcador cobrando falta.

Para o confronto desta segunda-feira, o técnico Léo Condé promoveu duas mudanças no time. Gegê recuperou a posição no meio-campo e Jhonny Lucas ficou como opção no banco. Iury Castilho estreou como titular na vaga de Léo Gamalho, suspenso, mas fez jogo apagado.

O esquema tático foi mantido, sem um lateral esquerdo de ofício e com Matheusinho como ala. Através dele surgiram as poucas oportunidades do primeiro tempo. Recém-contratado para a posição, Edson Lucas não foi relacionado. Marcelo esteve entre os reservas, mas não foi acionado.

O Vitória volta a entrar em campo no domingo (13), contra o Ceará. A bola rola às 18h, no Barradão, pela 23ª rodada da Série B. Já o Londrina joga fora de casa, um dia antes, no sábado (12), às 15h30, contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse.

PRIMEIRO TEMPO MORNO

O Vitória colecionou erros de passe no primeiro tempo e deixou muito a desejar no quesito criatividade. O rubro-negro chegou poucas vezes à meta adversária. No minuto inicial do jogo, Matheusinho cruzou para a área, mas Wellington Nem não conseguiu pegar em cheio na bola e só fez ela passar perto da trave.

Aos 42, o próprio Matheusinho protagonizou o lance mais perigoso do Vitória no jogo e o único chute em gol do time na etapa inicial. Ele avançou em velocidade, bateu de longe e exigiu defesa do goleiro Neneca.

Do outro lado, Lucas Arcanjo também não tomou grandes sustos. O Londrina até se soltou um pouco no jogo, mas apostou mais em bolas de longa distância. O goleiro do Leão defendeu as tentativas de João Paulo e Higor Leite.

VACILOS NA BOLA PARADA

O Londrina voltou do intervalo determinado a abrir o placar. Após vacilo do Vitória na saída de bola, Higor Leite ficou de cara com Lucas Arcanjo, mas o goleiro rubro-negro salvou com boa defesa. Em cobrança de falta, Rafael Vaz mandou por cima do travessão.

Os donos da casa construíram o placar através da bola parada. Aos 15 minutos, Paulinho Moccelin cobrou escanteio na medida e Gabriel, de cabeça, mandou para a rede: 1x0. Depois, aos 35, João Paulo cobrou falta colocada direto no gol e correu para comemorar: 2x0.

O Londrina já tinha criado chance para ampliar minutos antes, quando Higor Leite entrou na área de cara com Lucas Arcanjo e foi interceptado pelo zagueiro Wagner Leonardo.

O Vitória teve a chance de diminuir nos minutos finais, em cabeceio de Mateus Gonçalves, após cruzamento de Giovanni Augusto, mas Rafael Vaz salvou perto da linha.

FICHA TÉCNICA

Londrina 2x0 Vitória (Série B – 22ª rodada)

Londrina: Neneca, Ezequiel, Gabriel, Rafael Vaz e Marcos Pedro; João Paulo, Moisés (Rodrigo) e Higor Leite (Vinícius Jaú); Paulinho Moccelin (Fabrício Baiano), Zé Vitor (Iago Dias) e Peu (Lucas Coelho). Técnico: Eduardo Souza

Vitória: Lucas Arcanjo, Yan Souto (Railan, depois Welder), Camutanga e Wagner Leonardo; Zeca (Zé Hugo), Dudu, Gegê (Thiago Lopes) e Matheusinho; Wellington Nem (Giovanni Augusto), Iury Castilho e Mateus Gonçalves. Técnico: Léo Condé.

Estádio: Estádio do Café

Gols: Gabriel, aos 15 minutos, e João Paulo, aos 35, do 2º tempo.

Cartão amarelo: Marcos Pedro, Rafael Vaz e Gabriel; Yan Souto e Camutanga