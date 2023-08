Vitória pode fazer sua melhor campanha na Série B de pontos corridos

O Vitória faz uma excelente campanha na Série B. É o atual líder, posição que ocupou por mais da metade da competição. Com aproveitamento de 65%, o Leão tem a chance não só de conquistar seu primeiro título da Segundona, como também de fazer sua melhor campanha na história do torneio na era de pontos corridos.



Depois de 24 rodadas disputadas, o rubro-negro tem 47 pontos. Aparece no topo da tabela e é, de forma disparada, o time que mais terminou rodadas na liderança - foram 13 até aqui. É também a equipe com mais vitórias (15) e maior número de gols marcados (36).