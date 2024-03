E.C. VITÓRIA

Vitória pode ter dois desfalques em rodada decisiva do Nordestão; atacante reforça o time

Rubro-negro recebe o Treze, quarta-feira (27), às 21h30, no Barradão

Publicado em 25 de março de 2024 às 12:08

Rodrigo Andrade está fora do jogo contra o Treze Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória não terá um dos seus homens de meio-campo na rodada derradeira da fase classificatória da Copa do Nordeste. Suspenso após levar o terceiro cartão amarelo, Rodrigo Andrade está fora do jogo das 21h30 de quarta-feira (27), no Barradão. O volante foi titular nos últimos sete jogos do clube.

Entre os jogadores disponíveis, Jean Mota é o mais cotado para substituí-lo, e Luan Vinícius corre por fora, já que Dudu ainda será reavaliado pelos médicos. Este último se recupera de contusão e ainda não voltou a treinar com o grupo, bem como o lateral direito Raul Cáceres, o meia Daniel Jr. e o atacante Iury Castilho.

Rodrigo Andrade pode não ser a única baixa do rubro-negro com relação ao time que venceu o Fortaleza, por 1x0, na noite do último sábado (23), no Castelão. O zagueiro Camutanga deixou o jogo machucado e é dúvida. Se ele não tiver condições de atuar contra o Treze, Zapata deve ficar com a vaga.

Apesar das baixas, o técnico Léo Condé poderá contar com o reforço de Matheus Gonçalves. O atacante cumpriu suspensão diante do Fortaleza, após expulsão no Ba-Vi, e está novamente à disposição.

O elenco do Vitória ganhou folga no domingo (23) e volta às atividades na tarde desta segunda-feira (25), na Toca do Leão. Serão dois treinamentos voltados para o jogo contra o Treze.