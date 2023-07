Vitória pode ter três desfalques na estreia do segundo turno da Série B

Zagueiro Camutanga está suspenso contra a Ponte Preta. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Campeão simbólico no primeiro turno da Série B do Brasileiro, o Vitória foca as atenções agora em manter a liderança e o bom rendimento na última etapa da competição para concretizar o objetivo de retornar à elite do futebol nacional. A estreia no segundo turno do torneio acontecerá no domingo (30), às 18h, contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.



Ao contrário do que fez nas últimas três partidas, quando venceu Novorizontino, Sport e Chapecoense, o técnico Léo Condé não poderá repetir a escalação do time. O Vitória tem um desfalque certo para o duelo com a Macaca. O zagueiro Camutanga levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Caso o comandante rubro-negro mantenha o esquema com três zagueiros, João Victor é a opção para substituí-lo. Se preferir voltar a jogar apenas com uma dupla de zaga, agora que tem o volante Rodrigo Andrade recuperado de lesão e à disposição, Wagner Leonardo e Yan Souto seguirão juntos fazendo a proteção das traves do Leão.

Além de Camutanga, outros dois jogadores que foram titulares na vitória por 1x0 contra a Chapecoense no fechamento do primeiro turno também podem desfalcar o Vitória contra a Ponte Preta. O lateral esquerdo Felipe Vieira e o atacante Osvaldo se machucaram e precisaram ser substituídos ainda na etapa inicial do jogo.

Eles serão reavaliados nesta terça-feira (25) à tarde, quando o elenco se reapresenta na Toca do Leão. Caso sejam vetados pelos médicos, Marcelo assumirá a lateral esquerda e Léo Gamalho é o mais forte candidato para entrar no lugar de Osvaldo, como ocorreu diante da Chapecoense. O centroavante, inclusive, deixou o banco de reservas para marcar o único gol do jogo.