PERTO DO FIM

Vitória recebe o Porto para encaminhar classificação às semifinais do Baianão

Confronto pela 7ª rodada do Campeonato Baiano ocorre às 18h30 deste sábado (8)

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 05:00

Vitória encara o Porto no Barradão, pela 7ª rodada do Baianão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após manter a invencibilidade na temporada, o Vitória volta ao Campeonato Baiano neste sábado (8) para receber o Porto e buscar a classificação às semifinais do Baianão já na 7ª rodada. O confronto começa às 18h30. Líder da competição, com 12 pontos, o Leão precisa vencer e contar com uma combinação de resultados para garantir a vaga. A tendência é de que o técnico Thiago Carpini faça mudanças na equipe.>

Para a partida, o comandante rubro-negro vai contar com o atacante Lucas Braga e o zagueiro Lucas Haltar, novos reforços do Leão, como novidades. Os atletas já tiveram seus nomes registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão aptos a serem escalados por Carpini. Há a chance, inclusive, de que os dois ganhem seus primeiros minutos diante do Porto. Outro que deve estrear é o centroavante Carlinhos, que chegou de empréstimo junto ao Flamengo até o final de 2025. Já o lateral esquerdo Jamerson também está regularizado e pode estrear.>

“São jogadores que vínhamos trabalhando há muito tempo, principalmente Halter e Braga. Foi mais complicado. Jogadores dentro do perfil, técnico, com saúde, vão vir para agregar. A gente solicitou a contratação de todos eles, mas o período de conhecer o atleta é o dia a dia. Mas isso nós não temos, treinos. Vamos nos conhecer durante as competições, jogando. Vamos ajustar da melhor maneira”, disse Carpini sobre os novos jogadores.>

Além dos reforços, o treinador vai contar com as voltas de jogadores que foram poupados na Copa do Nordeste. O goleiro Lucas Arcanjo, o zagueiro Wagner Leonardo, o lateral Hugo e o atacante Fabri aparecem na lista de relacionados. Em contrapartida, o Vitória não conta mais com Lucas Esteves na temporada e perdeu o atacante Carlos Eduardo, em tratamento da contusão muscular na posterior da coxa direita.>

Equipe mais nova a disputar o Campeonato Baiano, o Porto foi fundado em 2019 e enfrenta o Leão pela primeira vez na história. O confronto, além de marcar a estreia do time do Porto Seguro contra o rubro-negro baiano, pode garantir o Vitória nas semifinais da competição. Para que isso aconteça, o time comandado por Thiago Carpini precisa vencer o confronto e torcer para que o Jequié perca e o Barcelona de Ilhéus não ganhe do Jacuipense.>

O confronto também pode aumentar a invencibilidade do Vitória sob o comando de Carpini. O rubro-negro está a 13 jogos sem ser derrotado, contando a atual temporada e o final do Campeonato Brasileiro de 2024. O Leão é o clube da Série A com o maior número de jogos sem perder.>