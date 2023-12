Vitória recebe proposta de patrocinador para alterar nome do clube; diretoria lança enquete

Presidente do Vitória, Fábio Mota, anuncia proposta de patrocinador durante entrevista na Toca do Leão. Crédito: Divulgação ECVitória

Atual patrocinador do Vitória, o site de acompanhantes Fatal Model propôs mudar o nome do clube. A empresa quer investir R$ 200 milhões para que o rubro-negro passe a se chamar Fatal Model Esporte Clube Vitória.



A proposta foi anunciada pelo presidente do Vitória, Fábio Mota, em entrevista coletiva concedida na manhã desta sexta-feira (1º), na Toca do Leão.



O valor também contemplaria a aquisição do ‘naming rights’ do Barradão por 10 anos. O estádio passaria a se chamar Fatal Model Arena Barradão.

Na proposta, a Fatal Model também dá a opção ao Vitória de fechar negócio apenas com o ‘naming rights’ do estádio. Nesse caso, o investimento seria de R$ 100 milhões.

Para saber a opinião dos sócios do clube, o Vitória lançou uma enquete no site Sou Mais Vitória. No entanto, o presidente Fábio Mota ressaltou que o resultado não definirá a decisão da diretoria quanto ao assunto.

“É apenas uma enquete. Ninguém está aqui para vender o nome do Vitória. Quando o Vitória recebe uma proposta milionária como essa, você tem a obrigação de tornar pública, de ouvir as pessoas. Cada um tem sua convicção. Recebemos duas propostas: uma para vender o nome do estádio por dez anos, e outra para o nome do clube. Estamos simplesmente fazendo uma enquete para ouvir o que o torcedor acha disso”, pontuou.

“A mudança no nome do clube é um processo diferente. Eu não tenho o poder de fazer isso. Há discussão no Conselho Deliberativo, AGE. Já a decisão da venda do ‘naming rights’ é uma decisão da direção do clube”, complementou Fábio Mota.

O gestor rubro-negro afirmou que a proposta pelo ‘naming rights’ pode agilizar a instalação da cobertura projetada para o Barradão.

“Os recursos, se a proposta avançar, serão todos revestidos no primeiro momento para a cobertura do estádio. O projeto da Arena Barradão é em torno de R$ 350 milhões. Nós fatiamos o projeto. A primeira fase seria a cobertura. Se der tudo certo, os R$ 100 milhões serão, única e exclusivamente destinados para a cobertura da Arena Barradão”, explicou Fábio Mota.