HISTÓRICO NEGATIVO

Vitória só ganhou uma vez na estreia do Campeonato Brasileiro no atual formato

Neste sábado (29), o Leão viaja ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude no estádio Alfredo Jaconi

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de março de 2025 às 14:49

Vitória busca voltar a vencer na estreia do Brasileiro após 16 anos Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com a Copa do Nordeste em hiato e o Campeonato Baiano no passado, o Vitória está prestes a iniciar sua trajetória no Campeonato Brasileiro, a principal competição do clube no ano. Neste sábado (29), o Leão viaja ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. Contra a equipe alviverde, os comandados de Thiago Carpini vão precisar se superar para não repetir uma marca negativa do clube relacionada ao primeiro jogo da competição.>

Desde 2006, quando o Brasileirão adotou o atual formato de pontos corridos, o clube baiano participou de nove edições, sendo a primeira delas em 2008. O Leão só conseguiu sair vitorioso em apenas um confronto válido pela estreia do torneio nacional. A ocasião ocorreu em 2009, quando os rubro-negros foram à Arena da Baixada para encarar o Athletico-PR e venceram por 2x0. Wallace e Leandro Domingues foram os responsáveis pelos gols do Leão.>

No mesmo recorte, o Leão conseguiu um empate em três oportunidades (2013, 2017 e 2018), enquanto foi derrotado em outras cinco partidas (2008, 2010, 2014, 2016 e 2024). Considerando as estreias no Brasileirão, o clube baiano conseguiu somar seis de 27 pontos disputados, o que equivale a um aproveitamento de apenas 22,2%.>

Em 2025, os comandados de Thiago Carpini vão dar o pontapé inicial fora de Salvador. O cenário se repetiu em outras cinco temporadas. Fora de casa, o aproveitamento do Vitória é de 26,6%, com um resultado positivo e um empate em cinco jogos. O último confronto da equipe como visitante aconteceu em 2017. Contra o Avaí, os rubro-negros não conseguiram sair do 0x0. >

Em contrapartida, o desempenho do rubro-negro baiano no Barradão em estreias de Campeonato Brasileiro cai para 16,6%. No atual formato, foram quatro oportunidades à frente do torcedor do Vitória. Apesar das oportunidades, o Leão ainda não conseguiu vencer como mandante. Foram dois empates e duas derrotas. A última delas aconteceu na temporada passada, quando foi superado pelo Palmeiras.>

Entre 2008 e 2024, apenas duas equipes enfrentaram o Vitória na primeira rodada em mais de uma temporada, o Internacional e o Palmeiras. Flamengo, Avaí, Santa Cruz, Athletico-PR e Cruzeiro foram os outros clubes a cruzar o caminho do Leão no início da competição.>

Estreias do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro:

2024 - Vitória 0 x 1 Palmeiras - Barradão>

2018 - Vitória 2 x 2 Flamengo - Barradão >

2017 - Avaí 0 x 0 Vitória - Ressacada>

2016 - Santa Cruz 4 x 1 - Arruda>

2014 - Internacional 1 x 0 Vitória - Beira-Rio>

2013 - Vitória 2 x 2 Internacional - Barradão>

2010 - Palmeiras 1 x 0 Vitória - Palestra Itália>

2009 - Athletico-PR 0 x 2 Vitória - Arena da Baixada>