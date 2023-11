Vitória tem 7 dos 10 maiores públicos da Série B

A própria torcida do Vitória sabe que a força do time vem "da torcida que canta e vibra", e essa Série B foi uma prova disso. A presença dos rubro-negros nos jogos foi fundamental para que o objetivo do acesso à Série A fosse alcançado junto com o título. Maior média de público entre os 20 times, o Leão ainda carrega a marca de ter sete dos maiores dez públicos dessa Série B.



Os dois maiores públicos registrados na competição até o momento, passadas 36 rodadas, são do Ceará: 41.153 contra a Chapecoense e 35.898 contra o CRB, ambos além da capacidade do Barradão. Depois disso, só deu Vitória: do terceiro ao nono maior público, todos são do Leão. O top-10 é todo nordestino, e fecha com Sport x Atlético-GO (26.345 pessoas).