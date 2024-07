FECHAR A CASINHA

Vitória tem a 2ª pior defesa da série A; desempenho pós chegada de Carpini demonstra melhora

Atual técnico do Leão precisa lidar com um elenco curto, suspensões e lesões para montar o seu quarteto defensivo

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de julho de 2024 às 05:00

Vitória já contou com 12 configurações diferentes na defesa em 16 rodadas de Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Uma das etapas fundamentais na construção de uma equipe competitiva é o setor defensivo. Perto de acabar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a campanha do Vitória passa por instabilidades que envolvem falhas individuais, desfalques por lesões e mudança de comando. A conjunção desses fatores coloca o clube - ao fim da 16ª rodada - como a segunda pior defesa da competição.

Com 25 gols sofridos em 16 jogos na Série A, o Leão só não foi mais vazado que o Vasco. O clube do Rio de Janeiro tomou 26 gols. Considerando toda a trajetória, a média de gols sofridos por partida é de, aproximadamente, 1,5 gols. No entanto, os números - inicialmente preocupantes - mascaram uma melhora na equipe após a chegada do treinador Thiago Carpini.

Sob o comando do comandante paulista, já são 11 partidas. Em pouco mais de dois meses em Salvador, o time de Carpini sofreu 14 gols, o que resulta em uma média de 1,2 gols sofridos por rodada. Vale destacar que os dois únicos jogos em que o Vitória saiu de campo sem ter a defesa vazada aconteceram após a chegada do atual técnico. Os jogos foram o empate sem gols contra o Cuiabá e a vitória por 1x0 diante do Fluminense, ambos fora de casa.

O impacto do técnico pode ser visto a partir de uma comparação com o início do clube no Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Léo Condé, o Vitória disputou seis partidas no Brasileirão e viu os adversários balançarem as redes em 12 oportunidades, o que gerou uma média de dois gols tomados por jogo.

Entre os fatores que explicam o desempenho defensivo abaixo, as falhas individuais de atletas durante a competição aparecem no topo da lista. A última aconteceu diante do Botafogo, quando o lateral direito Willean Lepo vacilou na saída e entregou a bola nos pés da equipe carioca. Contra o Corinthians, o gol sofrido nos minutos finais da partida também foi resultado de uma falha. No entanto, outro motivo para explicar o cenário é a constante mudança na escalação.

A zaga considerada titular pela torcida do Vitória é composta pela dupla Wagner Leonardo e Camutanga. No entanto, os dois zagueiros só atuaram juntos em apenas quatro jogos no Campeonato Brasileiro. Entre suspensões e lesões, o torcedor já não pode mais contar com o camisa 13, pois Camutanga está fora do restante da temporada para se recuperar de uma lesão no joelho direito. Com isso, a solução encontrada nas últimas partidas foi a improvisação de jogadores de outros setores, como o volante Caio Vinícius e o lateral direito Willean Lepo.

A necessidade de remanejar as peças existentes dentro do elenco para outras funções parte da falta de opções para o setor e por escolha do próprio treinador do clube. Antes da volta do questionado Bruno Uvini, que assumiu a titularidade após a primeira lesão de Camutanga durante a Série A, Carpini chegou a ter apenas dois zagueiros de ofício no elenco. Contudo, o treinador disse em coletiva que não se sentia confortável com uma dupla formada por canhotos.

O quarteto defensivo da equipe sofreu alterações durante todo o primeiro turno. Jogadores como Zeca e Zapata deixaram o clube no início da competição. O zagueiro colombiano, inclusive, sequer estreou com a camisa vermelha e preta na Série A. Além de Uvini e Camutanga, Lepo e PK também sofreram com lesões no período. Considerando todo o Campeonato Brasileiro, as circunstâncias levaram os comandantes do Leão a testarem 12 escalações diferentes na defesa.

Veja os diferentes jogadores da linha defensiva utilizados pelo Vitória na Série A:

1 - Zeca/Camutanga/Wagner Leonardo/Lucas Esteves

2 - Zeca/Bruno Uvini/Wagner Leonardo/Lucas Esteves

3 - Willean Lepo/Zeca/Bruno Uvini/Wagner Leonardo/PK

4 - Willean Lepo/Camutanga/Reynaldo/PK

5 - Willean Lepo/Bruno Uvini/Wagner Leonardo/PK

6 - Willean Lepo/Camutanga/Wagner Leonardo/Lucas Esteves

7 - Raúl Cáceres/Caio Vinícius/Wagner Leonardo/Lucas Esteves

8 - Rodrigo Andrade/Willean Lepo/Wagner Leonardo/Reynaldo/Lucas Esteves

9 - Willean Lepo/Caio Vinícius/Wagner Leonardo/PK

10 - Willean Lepo/Caio Vinícius/Wagner Leonardo/Lucas Esteves

11 - Raúl Cáceres/Willean Lepo/Wagner Leonardo/Lucas Esteves