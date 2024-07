SÉRIE A

Em vacilo da defesa, Vitória é superado pelo Botafogo dentro do Barradão

O gol da equipe carioca foi marcado por Savarino, após erro na saída de bola do Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de julho de 2024 às 23:34

Vitória é superado pelo Botafogo empataram sem gols no Barradão Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A noite desta quinta-feira (11) foi marcada pela tensão para o torcedor do Vitória. Entre finalizações para fora, defesas dos goleiros e um pênalti perdido, um possível empate foi negado por Savarino, que aproveitou erro na saída de bola do Leão e decretou o 1x0 para o Botafogo, em pleno Barradão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O alívio, porém, vem pelos outros resultados da rodada. Apesar da derrota, o time baiano segue na 15ª colocação e com três pontos de diferença para a zona de rebaixamento.

O jogo

Quando o árbitro assinalou o início da partida, o comportamento visto entre as duas equipes seguiu a lógica adotada por Thiago Carpini nas últimas exibições do Vitória. Enquanto o Leão começou recuando as linhas e chamando o Botafogo para construir o jogo, a equipe adversária mostrava tranquilidade para trocar passes desde o campo de defesa.

O rubro-negro se portou bem defensivamente, fechando a faixa central do campo. Logo no início, Alerrandro chegou a balançar as redes em cobrança de escanteio, mas a jogada foi invalidada por falta de Wagner Leonardo no goleiro rival.

A dobra de laterais na esquerda, com PK na primeira linha e Lucas Esteves mais à frente, deu uma solidez defensiva pelo flanco. Sem espaços deixados pela marcação dos donos da casa, o Botafogo pouco conseguiu criar para furar o bloqueio dos baianos. Porém, a falta de momentos ofensivos não contaminou somente aos cariocas.

Mesmo tendo a bola para começar a jogada desde a primeira linha, os jogadores do Vitória também não representaram perigo ao goleiro John. A maior dificuldade foi conseguir jogar pelas pontas, que é por onde o Leão avança com mais velocidade.

O tempo fechou, a chuva caiu, mas a etapa inicial acabou sem nenhuma das defesas ser vazada. Dentre as poucas finalizações certas, foi o Botafogo quem conseguiu criar em maior quantidade. No lado rubro-negro, apenas Matheuzinho conseguiu tirar um suspiro de quem esteve presente no Barradão. No fim dos acréscimos, nenhum chute ou cabeceada foi suficiente para abrir o placar antes do intervalo.

Na volta dos vestiários, o comportamento visto pelas duas equipes foi mudando o panorama do jogo. Antes truncado, tanto Botafogo quanto o Vitória iniciaram o segundo tempo usando da velocidade para chegar ao gol adversário.

Em um momento quando os cariocas aumentaram a pressão, Alerrandro cometeu falta em Gregore dentro da área. O árbitro foi alertado pelo auxiliar e marcou o pênalti para a equipe alvinegra. O meia Eduardo foi para a cobrança e isolou a bola para as arquibancadas do Barradão. Na sequência, o jogador acusou lesão e foi substituído.

Apesar da moral botafoguense diminuir com a chance perdida, foi o Vitória quem vacilou. Aos 16 minutos, Willean Lepo errou lançamento e entregou a bola nos pés de Tchê Tchê, que entrou na área e finalizou colocado, para defesa de Lucas Arcanjo. No rebote, porém, Savarino aproveitou e só precisou completar para o fundo das redes: 1x0 para o Botafogo.

O baque sofrido evidenciou o grande problema do Vitória dentro da partida. Apesar de mostrar uma organização defensiva, a equipe de Thiago Carpini encontrou muitas dificuldades no ataque. Foram poucas as chances que levaram perigo ao goleiro John durante os 90 minutos.

Depois do gol, o Botafogo voltou a se acalmar e passou a esperar pelos baianos, que não conseguiam criar muitas oportunidades. No apagar das luzes, Wagner Leonardo e Jean Mota tiraram suspiros dos visitantes, mas não foi o suficiente para somar pontos.

Agora, depois de uma sequência pesada de partidas, Carpini vai poder contar com mais dias de descanso para preparar o Vitória para a próxima rodada. O Leão só volta a campo na próxima quarta-feira (17), quando enfrentará o Fortaleza, no Castelão, pela 17ª rodada da Série A. A bola rola a partir das 21h30.

FICHA TÉCNICA

Vitória 0 X 1 Botafogo - Campeonato Brasileiro - (16º rodada)

Vitória: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Willean Lepo, Wagner Leonardo e PK (Janderson); Luan Santos (Zé Hugo), Willian Oliveira (Jean Mota) e Léo Naldi (Fábio Soares); Matheuzinho, Lucas Esteves e Alerrandro (Everaldo). Técnico: Thiago Carpini.

Botafogo: John; Mateo Ponte (Damián Suárez), Lucas Halter, Barboza e Marçal; Gregore, Marlon Freitas (Diego Hernández); Luiz Henrique (Óscar Romero) e Savarino; Eduardo (Tchê Tchê) e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

Local: Barradão

Gols: Savarino, aos 16 minutos do segundo tempo

Cartão amarelo: Muriel e Janderson (Vitória); Eduardo, Mateo Ponte e Diego Hernández (Botafogo)