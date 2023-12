Vitória tem pré-contrato assinado com quatro jogadores; saiba quem são

Atacante Caio Dantas, ex-Vila Nova, tem pré-contrato assinado com o Vitória. Crédito: Roberto Corrêa / Divulgação Vila Nova

Defesa, meio-campo e ataque. O Vitória estará reforçado nos três setores no começo da temporada 2024. O clube tem pré-contrato assinado com quatro jogadores e os aguarda em 2 de janeiro, quando será iniciada a pré-temporada na Toca do Leão.



Além do atacante equatoriano Erick Castillo, a diretoria rubro-negra também acertou a contratação do lateral-esquerdo Patric Calmon, do volante Willian Oliveira e do atacante Caio Dantas. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pela reportagem do CORREIO.

Patric Calmon defendeu o Cuiabá na Série A do Brasileiro este ano. Entrou em campo 15 vezes, sendo cinco delas como titular. No começo da temporada, o lateral esquerdo vestiu a camisa do Ypiranga-RS no Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil.

Revelado pelo Bahia, o jogador de 29 anos também tem passagens por clubes como Atlético-GO, Audax, Cianorte e Sampaio Corrêa.

O volante Willian Oliveira tem 30 anos e defendeu o Goiás durante toda a atual temporada. Foram 31 jogos no Brasileirão, 28 deles como titular. Também disputou o Campeonato Goiano, a Copa Verde e a Copa Sul-Americana, totalizando 55 partidas. Ele tem o Fluminense como clube de formação e também defendeu equipes como Sport, Ceará e Cruzeiro.

Na mesma faixa etária dos dois citados anteriormente, Caio Dantas tem 30 anos. O atacante disputou a Série B do Brasileiro pelo Vila Nova este ano. Foram 32 jogos disputados no campeonato, sendo 29 iniciando nas quatro linhas. Ele foi revelado pelo Osasco Audax e também tem no currículo clubes como Náutico, Botafogo-SP, Cuiabá e Água Santa, agremiação à qual pertence.