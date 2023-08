Vitória terá ao menos dois reforços para jogo contra o Ceará

O elenco do Vitória se reapresenta na tarde desta quarta-feira (9), na Toca do Leão, para iniciar os preparativos para o jogo contra o Ceará, pela 23ª rodada da Série B. A bola rola no domingo (13), às 18h, no Barradão.



O técnico Léo Condé terá o reforço do centroavante Léo Gamalho no clássico nordestino. Ele ficou de fora da derrota por 2x0 para o Londrina, na segunda-feira (7), porque estava suspenso.



Titular nos dois jogos anteriores, Léo Gamalho deve retornar ao time contra o Ceará. Ele havia sido substituído por Iury Castilho, mas o recém-contratado teve atuação apagada contra o Londrina.