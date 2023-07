Vitória vence o Novorizontino e volta ao G4 da Série B

Osvaldo comemora após marcar contra o Novorizontino, no Barradão. Crédito: ARISSON MARINHO / CORREIO

Depois de duas rodadas fora do G4, o Vitória está de volta ao grupo de acesso da Série B do Brasileiro. No reencontro com a torcida, o rubro-negro venceu o Novorizontino, por 2x1, no Barradão, em jogo válido pela 17ª rodada. Festa na arquibancada e nos arredores do estádio desde a chegada do ônibus com a delegação.



Após passar em branco em dois jogos seguidos, o ataque do Leão voltou a funcionar. Mostrou criatividade e determinação. Os gols do Vitória foram marcados no primeiro tempo. Osvaldo abriu o placar e Camutanga ampliou. Na etapa final, o adversário paulista diminuiu com Geovane.

Para enfrentar o Novorizontino, o técnico Léo Condé mudou duas peças e também o esquema tático do time. Além de adotar novamente três zagueiros, o comandante rubro-negro abriu mão pela primeira vez de jogar com um centroavante. Giovanni Augusto e Léo Gamalho começaram e permaneceram entre os reservas e deram lugar a Yan Souto e Wellington Nem. Recém-contratado, Jhonny Lucas ficou no banco e estreou no segundo tempo.

Com o resultado, Vitória e Novorizontino trocaram de posição na tabela de classificação. O rubro-negro somou 31 pontos e assumiu a 4ª posição. Já a equipe paulista permaneceu com 30 pontos e caiu para o 5º lugar.

O Vitória volta a jogar na quarta-feira (19), às 21h30, quando visita o Sport, na Ilha do Retiro, no Recife, em jogo válido pela penúltima rodada do primeiro turno da Série B. O Novorizontino joga no mesmo dia, só que em casa e mais cedo, às 19h, no estádio Jorge Ismael de Biase.

Eficiente

O primeiro tempo do jogo demorou a aquecer. Com as duas equipes se estudando, a galera da arquibancada inicialmente viu um meio-campo truncado e pouca criatividade ofensiva. Os goleiros estavam tendo tranquilidade para ficar com a bola. O passe de Wellington Nem para Mateus Gonçalves acabou tendo a interceptação de Jordi. O chute fraco de Ronaldo ficou nas mãos de Lucas Arcanjo.

O jogo engrenou mesmo a partir dos 32 minutos, quando o Vitória abriu o placar no Barradão, com a participação dos três atacantes escalados. Wellington Nem trabalhou a bola pelo meio e tocou para Mateus Gonçalves, que avançou pela ponta direita. Ele então cruzou na medida para Osvaldo. Pelo lado esquerdo, o camisa 11 mandou a redonda para as redes e correu para comemorar: 1x0.

Wellington Nem teve a chance de ampliar, com liberdade dentro da área, mas chutou por cima do travessão após receber passe de Mateus Gonçalves. A assinatura do segundo gol estava reservada para um defensor. Aos 41 minutos, o próprio Wellington Nem cobrou falta na medida e o zagueiro Camutanga cabeceou bonito: 2x0.

Nos acréscimos, o Novorizontino foi para cima, mas a defesa do Vitória conseguiu segurar a pressão. O cabeceio de Guilherme Matos mandou a bola por cima do gol. O chute forte de Aylon foi desviado por Yan Souto. Marlon fez a redonda tirar tinta da trave.

Antes do intervalo, o Vitória ainda teve a chance de marcar o terceiro. Wellington Nem bateu com efeito e o goleiro Jordi fez boa defesa, mas Mateus Gonçalves desperdiçou ao chutar por cima da meta.

A primeira oportunidade do segundo tempo foi do Novorizontino. Felipe Marques cruzou, mas Marlon chutou por cima do travessão. Pouco tempo depois, o Vitória fez uma bela investida. Wagner Leonardo lançou bem Mateus Gonçalves e ele cruzou para Railan. O lateral direito encheu o pé, mas viu o goleiro Jordi se destacar na defesa.

O Vitória dominava bem as ações, mas o Novorizontino usou a bola parada para diminuir o placar. Marlon cobrou escanteio e Geovane subiu mais que todo mundo para cabecear: 2x1.

Logo após sofrer o gol, o rubro-negro tratou de atacar. Welder iniciou o contra-ataque e passou para Wellington Nem, que chutou à direita da meta adversária e assustou o goleiro Jordi. Na sequência, o Novorizontino quase empatou o jogo, mais uma vez na bola parada. Marlon cobrou escanteio e Willean Lepo cabeceou para fora.

Lá e cá, por pouco o Vitória marcou o terceiro gol no Barradão em cabeceio de Wagner Leonardo, mas Zé Mateus conseguiu salvar em cima da linha. Estreante da noite, o volante Jhonny Lucas ainda exigiu bela defesa de Jordi no final do jogo.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2x1 Novorizontino (Série B – 17ª rodada)

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Yan Souto (João Victor), Wagner Leonardo e Felipe Vieira (Marcelo); Dudu e Gegê (Jhonny Lucas); Mateus Gonçalves; Osvaldo (Welder) e Wellington Nem (Matheuzinho). Técnico: Léo Condé.

Novorizontino: Jordi, Renato, César Martins (Zé Mateus) e Ligger (Guilherme Matos); Willean Lepo, Geovane, Marlon (Rômulo) e Reverson; Douglas Baggio, Ronaldo (Rodolfo) e Aylon (Felipe Marques). Técnico: Eduardo Baptista.

Estádio: Barradão

Gols: Osvaldo, aos 32 minutos, e Camutanga, aos 41, do 1º tempo; Geovane, aos 24 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Wagner Leonardo e João Victor; Guilherme Matos, César Martins, Jordi

Público: 18.354 pagantes

Renda: R$ 384.065