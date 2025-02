SEMIFINAL

Vitória x Atlético de Alagoinhas: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Leão encara o Carcará neste sábado (1º), no primeiro jogo da semi do Baianão

Atual campeão baiano, o Vitória quer dar um passo importante para chegar em mais uma final do estadual. Neste sábado (1º), o Leão encara o Atlético de Alagoinhas, no estádio Antônio Carneiro, pelo primeiro jogo da semifinal do Baianão. >

Fora de casa, o técnico Thiago Carpini quer manter a invencibilidade da equipe na temporada. O treinador não contará com o meia Matheuzinho, vetado por conta de um desconforto muscular. Wellington Rato será o substituto. Do outro lado, o Carcará quer se impor em casa para voltar à decisão do estadual. O time do interior foi bicampeão nas edições de 2021 e 2022. Confira informações sobre a partida >